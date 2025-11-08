El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Lola Ruiz-Ibárruri, con un ramo de flores en las manos, junto a Jorge Espina y Arantxa Carcedo, que sujetan el retrato de Pasionaria, y los participantes en la ofrenda floral a su abuela. Paloma Ucha

Pasionaria vuelve a Asturias

La nieta de Dolores Ibárruri participa en Asturias en un homenaje a su abuela y en la presentación del documental 'Dolores Ibárruri: Pasionaria' en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón a las 18.30 de hoy

Chelo Tuya

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:16

Dolores Ibárruri ha vuelto a Asturias. A la región por la que fue diputada en dos ocasiones. La primera, el 16 de febrero de ... 1936. La segunda, el 15 de junio de 1977. «Y tras la primera, su primera acción fue exigir la liberación de los presos políticos de la Revolución del 34», como recordó Alejandro Farpón. Al coordinador de IU en Gijón le correspondió abrir la ofrenda floral que IU, Comisiones Obreras y el Partido Comunista de Asturias han organizado en la avenida que en Gijón lleva el nombre de la líder comunista, la primera mujer en ponerse al frente de un partido político. Una ofrenda que contó con la presencia de la nieta de Pasionaria, Lola Ruiz-Ibárruri, la responsable del archivo de toda la documentación relacionada con su abuela. Y una ofrenda que ha sido la antesala de la presentación en Asturias del documental sobre la vida de quien la primera diputada comunista por la región en el Congreso.

