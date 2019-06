A un paso de la ansiada estabilidad Los aspirantes, en el campus de El Cristo, antes de entrar al aula de examen. / FOTOS: HUGO ÁLVAREZ Unas 4.700 personas hicieron el examen de auxiliar administrativo del Principado | Al final se presentaron la mitad de los inscritos en el concurso-oposición para cubrir 117 plazas. Los que aprueben el test deberán pasar una prueba práctica SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Domingo, 2 junio 2019, 03:08

9.314 personas estaban llamadas ayer a examinarse en el campus de El Cristo, en Oviedo, para lograr una de las 117 plazas del cuerpo de auxiliares, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2016 y 2017. Del total de puestos, 80 son de turno libre y las 37 restantes, de promoción interna. El proceso selectivo para ambos es de concurso-oposición. «Esperemos que la gente vea el buen tiempo, vaya a la playa y no vengan a examinarse, así hay más posibilidades», bromeaban los aspirantes minutos antes de acceder a las aulas donde se iban a realizar los exámenes. Fuera por el calor o por otras razones, al final solo se presentaron la mitad de los inscritos, unos 4.700.

Nervios, repasos de última hora y altas expectativas se combinaban en los instantes previos de una prueba escrita que consistió en 90 preguntas tipo test -75 para el turno libre- con una sola respuesta válida. En el examen cayó materia de derecho administrativo, como procedimientos, sueldo de funcionarios o el periodo de nocturnidad, la Unión Europea y preguntas de género.

«Que nos sale bien, pues muy bien. Que nos sale mal, no importa, ya volveremos el año que viene», comentaba optimista una de las participantes. Patricia Suárez, vecina de Oviedo y que llevaba en la facultad de Economía desde las nueve y media de la mañana, contaba que «me presenté a las oposiciones del Sespa y me salieron muy bien. Pero no hay que dejar de intentarlo». A su juicio, se necesitan al menos dos años de preparación previa para poder salir airoso de un examen como el de ayer.

Vanessa Corro y Víctor Buergo, matrimonio, acudieron juntos a la facultad de Derecho a realizar el examen. «Entre nosotros no hay competencia, al final si uno de los dos saca la plaza será beneficio para ambos», indicó Vanessa Corro, que trabaja en la empresa privada. Para ella lo más difícil ha sido compaginar su trabajo con la vida familiar -tienen un bebé de veintidós meses- y los estudios. «Estudiábamos juntos por la noche, cuando el niño se dormía», indicó Buergo que trabaja actualmente en la administración municipal. «No tengo muchas expectativas, pero hay que buscar siempre la plaza fija porque eso te da mayor estabilidad». Es una opinión que comparte Clara Duarte, que trabaja en la empresa privada. «Estoy trabajando, pero con una plaza lograría mucha más estabilidad profesional». No es la primera vez que esta vecina de Lugones concurre a unas oposiciones: «El caso es aprobar y aunque sea, quedar en bolsa».

Aitziber Camino, vecina de Avilés, llegó con las mismas expectativas que el resto de sus compañeros: «Mejorar las condiciones laborales». El problema, admite, reside en que «hay pocas plazas y mucha gente, así que veo difícil poder sacarlo».

El campus de El Cristo no solo se llenó de opositores. También de familiares que quisieron acompañarles en esta primera prueba. Así, Rodrigo Fuentes viajó junto a su novia Rocío Santo Tomás desde León. «En realidad, ella viene aquí para quitar nervios y saber qué le espera cuando tenga el temario totalmente preparado», indicó.

El examen comenzó con puntualidad. A la salida algunos comentaban que «si lo habías preparado, era fácil. Si no, olvídate». Ahora solo queda esperar los resultados (el 8 de julio) y que se convoque la segunda prueba, la de informática.