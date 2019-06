«El pasto está mojado y no se puede segar», se quejan los ganaderos Temen tener que comprar forraje el próximo invierno por culpa de las lluvias de esta temporada EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 12 junio 2019, 03:01

El mal tiempo acarrea graves consecuencias para el campo asturiano. Con la llegada de la primavera se abona, la hierba crece y se siega para almacenarla de cara a los meses de invierno. Pero en muchos casos los aperos están enganchados y parados a la espera de que cesen las lluvias. Mientras continúen las precipitaciones y la hierba no esté seca, no queda otra que aguardar. «El pasto está mojado y no se puede ni segar», indican. Entretanto, alerta Mercedes Cruzado, presidenta del sindicato agrario COAG, «en algunas zonas está perdiendo calidad».

Los ganaderos se verán entonces abocados a comprar forraje «aun después de haber gastado abono, gasóleo e invertido horas y horas de trabajo». Y si la hierba no tiene la calidad suficiente, tendrán que desembolsar aún más dinero en suplementos alimenticios, ya que si no «las vacas lecheras pierden producción, la fertilidad se reduce y los terneros no crecen igual».

Las bajas temperaturas no hacen sino agravar el problema. «Estos cambios tan bruscos favorecen las enfermedades como neumonía». Y todo ello en una época en la que ya mudaron el pelo. El ganado más propenso a enfermar es el vacuno y particularmente los terneros recién nacidos, que abundan en esta época.