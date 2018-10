Cercados por el lobo

Fui pastor toda la vida y mi echó del Puertu el lobu». Lo cuenta Paulino Alonso, de Gamonéu de Onís. A sus 82 años está retirado, aunque aún mantiene en su pueblo «algunas vacas pa entreteneme». Ha subido con su mujer, Pepita, a Gumartini para ver cómo le van las cosas allá arriba a su nieto José Luis Alonso. A sus 23 años, es uno de los pastores más jóvenes y lleva en la majada desde hace casi dos años, elaborando su propio queso Gamonéu del Puerto. En ese tiempo ha sufrido varios ataques del lobo. El verano pasado perdió dos corderas y una oveja adulta. El último disgusto lo recibió hace apenas un tres semanas: «Matómi seis ovejas, otra herida y otra perdida», relata ahora. Son las últimas horas de luz del día y reúne sus rebaños dispersos de ovejas, cabras y vacas para cercarlos en la majada.

Gumartini, situada a escasos metros de la carretera a Los Lagos y próxima a la Vega del Enol, ha sufrido en las últimas semanas diversos ataques de lobo. Covadonga Fernández y su marido Manuel Valle, que pasan allí toda la temporada de pastos, desde antes del verano hasta la primera nevada, perdieron hace escasos días tres cabras y una oveja: «Vimos el pisu (las huellas) que dejaron y también los guardas: era unu grande y crías, dos o tres. A otru vecín de aquí le mataron tres corderas y una oveja, ésta a plena luz del día y en la carretera, que nos avisó una turista. En Fana, el mismu día que estuvieren Los Reyes, por la noche mataren dos corderas». El ganadero afectado por este ataque, José Ramón González 'Pepitu' nos lo confirma al pie de la cabaña donde fueron abatidas sus reses: «Están viniendo cada dos noches. Pasan por la llomba y métense por aquí para ir a beber a la fuente. En la primavera mi mataron doce cabras que todavía no mi pagaron. Y las ventiún ovejas que perdí el añu pasáu tampoco. Ahora mismo estoy sin dineru pa comprar más animales y tengo la mitad de la producción por los que mi mataron», explica.

Pepitu, como sus vecinos de Gumartini, Covadonga y Manuel, reside en El Puertu hasta la llegada de la nieve: «Luego bajamos a Güesera. Estamos aquí tou el añu», cuenta, rodeado de animales. En torno a las cabañas de Fana vacas, ovejas y cabras comparten espacio con gochos asturceltas, pitas pintas, gatos y perros, todos con sus respectivas crías. Pepitu llama a la 'reciella' (ganado menor) con un silbido y va 'meciendo' (ordeñando) manualmente a cada res. Pronto comenzará a recoger los animales para evitar que de madrugada el lobo le dé otro disgusto: «No quiero que sobren los llobos, pero tampoco que nos echen de aquí y nos están echando...Envenenalos no se puede, es delito, que maten algunu vale... Si a los de Gumartini y a mi ¡qué más nos daba coger media docena d cabres y de oveyes de les viejes y que les coman en un sitiu donde estén cerraos! pero no matan lo viejo, agarran lo mejor...Y en el Parque no hacen nada. Hasta que no haya un desastre no vienen los guardas a matalos y a lo mejor con dos tiros al aire pa espantalos igual sobraba la mitad», opina.

Los recientes ataques a las majadas próximas a Los Lagos han coincidido con la celebración del centenario del Parque Nacional y las movilizaciones llevada a cabo por el colectivo de ganaderos que tienen en él sus reses. En el sector reina un profundo malestar por la presencia del lobo, el retraso y la forma en que se tramitan las indemnizaciones por daños y las restricciones a sus tareas habituales en el espacio protegido. La situación y ese sentimiento los resume, José Luis, el joven quesero de Gumartini: «Yo no celebro el centenariu porque las cosas no van bien. En el Parque nos tienen como en un zoo, quiérenos pa que la gente venga a sacanos fotos en las cabañas, como en un zoo. Aquí la vida cada vez se ve más complicada y el principal problema que hay es el lobu. Tengo 23 años y estoy en estu porque mi gusta: mi gusta ver nacer, crecer los animales, pero no los tengo pa que mi los maten los llobos. Quien los quiera que los cebe él», manifiesta y se muestra indignado con lo que ve a veces en las redes sociales, como los insultos y amenazas a su compañero de oficio, Nel Cañedo: «Estoy hartu del Facebook y todos esos que solo comentan cuando ven una foto de una cabeza cortada y no dicen nada si les pones una oveya estripada viva. Si son animalistas que lo sean pa uno y pa lo otro. Ahora amenazaron a Nel y que sepan que estamos todos con él. Esos, aunque digan que tienen estudios, no saben nada de nada». Alonso tiene palabras de elogio para el Regidor de Pastos, Toño García, y los actuales celadores de la zona de Cangues: «Veo que hay unión y están haciendo las cosas muy bien. Si siguen así creo que se puede conseguir algo», apunta.

Otro joven pastor, en este caso de la majada de Belbín, Rubén Remís (elaborador de Gamonéu del Puerto como José Luis, Covadonga y Pepitu), expresa, apoyado en la cerca de su cabaña, las dificultades con las que se enfrenta por seguir el oficio del que han vivido siempre sus mayores: «Son tou problemas. En vez de danos facilidaes a los jóvenes, cada vez nos ponen más trabas. É como si quisieran acaban con tou estu y lo están consiguiendo. El lobu nos da mucha caña, el ganáu va menguando, de reciella quedan cuatro oveyas y cuatro cabras, las vacas siguen el mismu caminu. Y no nos dejan hacer nada, si quieres poner una chimenea no ti dejan y luego ponen aceras y miradores...Si te atacan un animal, como tardes dos o tres días ya no ti lu pagan porque dicen que no hay rastru y tardando años cuando pagan...El lobu va a más, ya ti ataca hasta en pueblu. Solución. que los controlaran un pocu, como antiguamente. No pedimos que los exterminen pero que los controlen. Aquí en la majada había gente que los aburrió el lobu y se fueron y el que se marcha ya no vuelve, esi es el problema». Rubén, sin embargo está dispuesto a continuar: «Te desanimas cuando ti matan un animal pero al día siguiente hay que tirar adelante porque no ti queda otra. Es el tu modu de vida», afirma. Cree, como José Luis, en la importancia de la unión del sector: «Apoyanos unos a otros é lo que nos queda y hacer fuerza a ver hasta onde llega la cosa», declara.

Desde la experiencia de toda una vida en El Puertu, Covadonga Fernández no se muestra muy optimista sobre el futuro del pastoreo de majada, tal como ella lo conoció siempre: «Los que ya somos mayores tendremos que resistir lo que nos quede, porque é lo que vivimos siempre, pero los jóvenes lo van a tener muy difícil como esto no cambie. Esto é muy duru, son horas sobre horas, tou el día é un sin parar. Si fuera fácil, con el dineru que val esti quesu taba esto lleno, pero no hay quien se incorpore. Tien que gustati muchu y estar muy a la vera de ello. Ahora, con el lobu cerca guardamos tou el ganáu por la noche y ni dormir podemos. Hay que estar a cada pocu mirando si vien. Pa los jóvenes é difícil y más cómo están las cosas», dice, mientras la noche ha caído ya sobre Gumartini. «¿Miedu al lobu? No, él no se acerca a la gente y tenemos a Mora, una perrina que trabaja toda la noche. Hoy está tranquila y é la primera que avisa si anda cerca. Lleva varias noches sin venir, pero volverá. Ellos sí que no tienen miedu y así estamos mientras no se tomen medidas».