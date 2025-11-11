El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Manifestación en Oviedo contra el peaje, hace tres semanas. Álex Piña
Clamor contra el peaje del Huerna en Asturias

Más de 200 conductores se unen a la Unión de Consumidores de España para reclamar la devolución de peajes

Los transportistas se reúnen con tres despachos de abogados para decidir a quién confían sus demandas contra Aucalsa

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:52

Comenta

La autopista del Huerna (AP-66, Campomanes-León) cumplió este 10 de noviembre un año desprovista de la doble calzada en todo su ... recorrido. El 10 de noviembre de 2024 un argayo sepultó un tramo y obligó a cerrar la infraestructura. La concesionaria Aucalsa contrató de urgencia a profesionales y maquinaria y así logró reabrir 17 días después, con un 'bypass' provisional que sortea el derrumbe con una limitación de velocidad de 40 kilómetros por hora. La empresa avanza en los trabajos para reparar el desprendimiento y recuperar la doble calzada, con la idea de lograrlo en verano.

