Barbón promete «poner la cara por Asturias hasta que me la partan» mientras Queipo le exige contactos con Sánchez

La batalla para la supresión del peaje del Huerna volvió a centrar el cara a cara quincenal entre el presidente del Principado, Adrián Barbón ... , y el líder del principal partido de la oposición, Álvaro Queipo. El mensaje por ambas partes se repite después de que ambos hubieran participado en la simbólica manifestación celebrada el pasado viernes por las calles de Oviedo exigiendo la eliminación de esta tasa tras conocerse el dictamen de la Comisión Europea, que interpreta que la prórroga aprobada por el Gobierno del PP fue ilegal.

El PP volvió a pedir al presidente autonómico que, tras el respaldo recibido en la Alianza por las Infraestructuras y en la concentración que contó con la presencia de todas las formaciones —salvo Vox—, empresarios y sindicatos, «tenga el valor de defender los intereses de Asturias frente a Pedro Sánchez», mientras que el presidente autonómico defendió su compromiso con la región hasta el punto de que «pondré la cara por Asturias hasta que me la partan».

A partir de ahí, el dirigente popular quiso saber qué medidas había tomado Adrián Barbón en estas últimas semanas. «Estuvo en Madrid. ¿Por qué no pidió usted una reunión en el ministerio? ¿Usted pidió una reunión en Moncloa para hablar de este tema? ¿No pide las reuniones o no le reciben?», cuestionó Queipo, quien insiste en que el Ejecutivo socialista está haciendo «una performance» porque se muestran «muy enfadados con Pedro Sánchez, muy cabreados con un Gobierno que está efectivamente maltratando a Asturias, pero cuando llega el momento de la verdad la FSA manda un correo electrónico a todos sus militantes para que acudan al mitin de Pedro Sánchez a llenar el espacio y aplaudir con las manos casi ensangrentadas de la alegría», espetó.

El líder popular instó además a Sánchez a «no esconderse» y acudir a León para hablar con el presidente. «No vaya al mitin si no quiere, pero creo que sería una buena oportunidad para tener un aparte con Sánchez».

La respuesta de Adrián Barbón no se hizo esperar y volvió a poner el foco en la responsabilidad de la prórroga del Gobierno del PP, pero también en la «incapacidad» de Álvaro Queipo de reconocer que la prórroga fue ilegal, lo que ha hecho que los populares se hayan quedado solos en esa postura «junto al padre putativo del señor Pumares, el señor Cascos», replicó.

Barbón también ha abordado la negociación del presupuesto autonómico de 2026, que se iniciará a finales de mes. En una réplica a la diputada Covadonga Tomé, el jefe del Ejecutivo ha destacado la importancia de las cuentas para mantener y mejorar las políticas de vivienda, educación, sanidad y derechos sociales o el apoyo a la universidad pública. El presidente ha invitado abiertamente a la parlamentaria a acordar las cuentas: “Sentémonos y negociemos”. El voto de Tomé bastaría para asegurar la aprobación del proyecto presupuestario.