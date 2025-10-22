El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Álvaro Queipo y Adrián Barbón.
Batalla del peaje del Huerna

Barbón promete «poner la cara por Asturias hasta que me la partan» mientras Queipo le exige contactos con Sánchez

Los populares piden al presidente que aclare si ha pedido una cita en la Moncloa o «es que no lo reciben» mientras este les afea que no reconozcan la ilegalidad del peaje, quedándose solos en esa posicion «junto a Cascos»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:11

Comenta

La batalla para la supresión del peaje del Huerna volvió a centrar el cara a cara quincenal entre el presidente del Principado, Adrián Barbón ... , y el líder del principal partido de la oposición, Álvaro Queipo. El mensaje por ambas partes se repite después de que ambos hubieran participado en la simbólica manifestación celebrada el pasado viernes por las calles de Oviedo exigiendo la eliminación de esta tasa tras conocerse el dictamen de la Comisión Europea, que interpreta que la prórroga aprobada por el Gobierno del PP fue ilegal.

