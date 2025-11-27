El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Turismos tratando de superar las barreras del peaje del Huerna. Damián Arienza
Peaje en Asturias

El Gobierno de Asturias insiste ante Óscar Puente: el peaje de la autopista del Huerna lastra «la movilidad laboral, educativa y sanitaria»

Seguir pagando supone «una barrera económica», que dispara «el coste logístico», «compromete la competitividad» de Asturias, castiga a las familias «de menor renta» y al turismo

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:13

El Gobierno de Asturias es consciente de que pedir al Consejo de Ministros que revise de oficio el Real Decreto que alargó la ... vida del peaje del Huerna entre 2021 y 2050 y ordene su nulidad es una empresa jurídica, administrativa y políticamente difícil. Que el Ejecutivo central anule ahora una norma aprobada hace 25 años es algo de lo que los juristas consultados no conocen precedentes. «Lo habitual ante estas peticiones de revisión de oficio es que se deje correr los seis meses que hay de plazo y se produzca así el silencio administrativo, quedando la cuestión a dirimir en los tribunales», explica el jurista Javier Junceda.

