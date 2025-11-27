El Gobierno de Asturias insiste ante Óscar Puente: el peaje de la autopista del Huerna lastra «la movilidad laboral, educativa y sanitaria»

El Gobierno de Asturias es consciente de que pedir al Consejo de Ministros que revise de oficio el Real Decreto que alargó la ... vida del peaje del Huerna entre 2021 y 2050 y ordene su nulidad es una empresa jurídica, administrativa y políticamente difícil. Que el Ejecutivo central anule ahora una norma aprobada hace 25 años es algo de lo que los juristas consultados no conocen precedentes. «Lo habitual ante estas peticiones de revisión de oficio es que se deje correr los seis meses que hay de plazo y se produzca así el silencio administrativo, quedando la cuestión a dirimir en los tribunales», explica el jurista Javier Junceda.

Ahí la jurisprudencia ha ido restringiendo la capacidad de anular una norma o contrato, más si ha pasado un largo plazo. En una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 establece que la revisión es una medida que se aplica a «actos administrativos consentidos», en el sentido de que no fueron impugnados en su momento. Esta potestad de revocación «exige prudencia y contención, pues afecta a la seguridad jurídica derivada de esta firmeza», al punto de que «incluso concurriendo un motivo de nulidad de pleno Derecho, podría rechazarse la revisión».

Los funcionarios del Principado no ignoran esa complicación y en sus informes ven «probable» que el Estado aplique «como causa de inadmisión de la petición el ser presentada como abusivamente tardía». Con todo confían en superar este obstáculo recordando que otra sentencia del Supremo, de 2023, especifica que el tiempo transcurrido «no constituye por sí solo motivo suficiente para impedir la revisión de actos nulos».

Dada la magnitud del reto, lo que ha hecho el Principado es armar su petición de informes técnicos y jurídicos. El emitido por la secretaria general técnica de la Consejería de Movilidad ahonda en el interés legítimo que podría reivindicar el Ejecutivo asturiano para activar este tipo de reclamación administrativa y, luego, judicial.

Para ello sostiene en el escrito que se dirige al Ministerio de Transportes que «el mantenimiento del peaje supone una barrera económica y social para la región, comprometiendo su competitividad». Así se recuerda que el Principado tiene competencias «de ordenación económica y social» sobre la comunidad autónoma y resulta indiscutible «la afectación directa del peaje a la movilidad, a la economía y a la cohesión territorial».

«Entre los impactos negativos» cita que exigir un peaje para utilizar la vía natural entre Asturias y León limita su aprovechamiento «especialmente respecto de grupos sociales con menor capacidad adquisitiva».

Además desvía tráficos a la Nacional 630, trazado «con una elevada complejidad y riesgo», que sufre de «cierre al tráfico recurrente» en invierno y que, según el informe EuroRAP 2022, es «una de las carreteras que concentra el tramo con mayor siniestralidad de Asturias».

Estos argumentos de seguridad vial son familiares para Transportes; precisamente es la justificación que empleó para aprobar y mejorar las bonificaciones de las que gozan los transportistas en el Huerna, y que les evita pagar el 60% de la tarifa que les correspondería.

El coste de los peajes, insiste la alta funcionaria de Movilidad, «disuade los desplazamientos frecuentes y afecta a la movilidad laboral, educativa y sanitaria». A este perjuicio añade «el aumento del coste logístico –repercutiendo en el precio final de bienes y servicios los costes que el peaje representa para las empresas de transporte y logística– y el desincentivo al turismo y comercio».

A juicio de la consejería mantener el peaje «supone un agravio comparativo» respecto a las comunidades que tuvieron peaje pero no fue prorrogado, motivo por el cual al vencimiento del contrato la vía quedó libre de pago.