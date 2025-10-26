El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Castilla y León. S. P.

Pedro Sánchez elude hablar del peaje de la autopista del Huerna en su quinta visita a León en dos meses

El presidente del Gobierno clausuró este domingo la jornada 'Atrévete a construir Castilla y León', a la que también asistió el candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. Tras el mitin no se permitieron preguntas de los medios de comunicación

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:18

Se trataba de la quinta visita en dos meses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Léon. El jefe del Ejecutivo acudió a las ... jornadas que el PSOE leonés desarrolló este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de la capital. Sánchez acompañó al candidato socialista a la presidencia de la Junta en Castilla y León y líder del PSOE en la comunidad, Carlos Martínez, pero en su mitin eludió hablar de una cuestión que afecta tanto a la comunidad vecina como a Asturias: el peaje de la autopista del Huerna.

