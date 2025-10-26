Pedro Sánchez elude hablar del peaje de la autopista del Huerna en su quinta visita a León en dos meses

Se trataba de la quinta visita en dos meses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Léon. El jefe del Ejecutivo acudió a las ... jornadas que el PSOE leonés desarrolló este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de la capital. Sánchez acompañó al candidato socialista a la presidencia de la Junta en Castilla y León y líder del PSOE en la comunidad, Carlos Martínez, pero en su mitin eludió hablar de una cuestión que afecta tanto a la comunidad vecina como a Asturias: el peaje de la autopista del Huerna.

Al acto, en el que no se permitieron preguntas de los periodistas a Sánchez, no asistió el presidente del Principado, Adrián Barbón, que se encontraba este domingo en el Torneo Internacional de Judo de Avilés.

Durante su discurso, Sánchez ensalzó la labor de su partido al asegurar que es la única alternativa válida para los españoles. «Tenemos esa convicción, esa creencia en los servicios públicos, lo que decía Carlos (Martínez) de la cohesión social y territorial, que nosotros nos erijamos en lo que realmente somos, el partido del Estado del Bienestar, de la cohesión social, de la justicia social, de la cohesión territorial, reforzando la sanidad pública, la dependencia, los servicios sociales», dijo el presidente.

Quiso destacar Sánchez las medidas sociales de su Gobierno y añadió que «al tiempo que estamos revalorizando las pensiones, conforme al IPC, estamos aumentando el fondo de reserva de la seguridad social, la hucha de las pensiones, para que la gente joven que está detrás de mí, cuando llegue su edad de jubilación, tengan también una pensión digna».

En vísperas del aniversario de la tragedia de la dana de Valencia, quiso recordar a las más de 200 víctimas mortales de aquella catástrofe, y calificó de «negligente» gestión llevada a cabo por el Partido Popular. «Hace un año, la negligencia de una persona causó una auténtica tragedia. Pero un año después, el que Mazón siga al frente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal. Por eso, desde aquí quiero decir que la gestión que hizo la Comunidad Valenciana de la dana fue negligente, pero que el apoyo que está prestando Feijóo y Abascal, es indecente», comentó.

Por último, el presidente del Gobierno hizo un llamamiento a los ciudadanos a dar su voto al candidato socialista a presidir la Junta de Castilla y León. «Hay que apoyar a Carlos Martínez y al Partido Socialista en las próximas elecciones. Todo lo demás será continuidad, parálisis y decadencia, que es, por cierto, lo que tenemos realmente con el Partido Popular al frente», zanjó Pedro Sánchez