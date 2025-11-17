Adrián Barbón avanza una «batalla jurídica en el ámbito nacional» contra el peaje del Huerna: «Habrá novedades las próximas semanas»
«Creemos que hay razones más que suficientes para proceder al rescate», ha dicho Adrián Barbón, que ha vuelto a reclamar que se amplíe la bonificación hasta que se resuelva la cuestión jurídica
Gijón
Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:10
El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado novedades respecto a la batalla abierta contra el peaje del Huerna. Son varios los frentes, de ... los que aun no se conocen los detalles, pero sí una fecha, aproximada: «Habrá novedades las próximas semanas».
Por un lado, Barbón se refirió a lo ya conocido: «Creemos que hay razones suficientes para proceder al rescate dado que el dictamen de la Comisión Europea es categórico», dijo, y se refirió a que habrá que esperar para ver qué pasa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es debido a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha alegado contra el dictamen de la Comisión que deja claro que el peaje del Huerna es ilegal.
Mientras eso llega, Adrián Barbón reiteró la petición del 100% de las bonificaciones, que ya en ocasiones anteriores había advertido que tendría que venir por la vía de los Presupuestos Generales del Estado, lo que están aun sin presentar y con pocas posibilidades de salir adelante.
Pero en paralelo enunció que el Ejecutivo asturiano está preparando otra vía sobre la que se conocerán más detalles próximamente. Lo que avanzó es que se trata de dar la batalla jurídica en el ámbito nacional.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión