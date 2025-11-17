Adrián Barbón avanza una «batalla jurídica en el ámbito nacional» contra el peaje del Huerna: «Habrá novedades las próximas semanas»

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado novedades respecto a la batalla abierta contra el peaje del Huerna. Son varios los frentes, de ... los que aun no se conocen los detalles, pero sí una fecha, aproximada: «Habrá novedades las próximas semanas».

Por un lado, Barbón se refirió a lo ya conocido: «Creemos que hay razones suficientes para proceder al rescate dado que el dictamen de la Comisión Europea es categórico», dijo, y se refirió a que habrá que esperar para ver qué pasa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es debido a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha alegado contra el dictamen de la Comisión que deja claro que el peaje del Huerna es ilegal.

Mientras eso llega, Adrián Barbón reiteró la petición del 100% de las bonificaciones, que ya en ocasiones anteriores había advertido que tendría que venir por la vía de los Presupuestos Generales del Estado, lo que están aun sin presentar y con pocas posibilidades de salir adelante.

Pero en paralelo enunció que el Ejecutivo asturiano está preparando otra vía sobre la que se conocerán más detalles próximamente. Lo que avanzó es que se trata de dar la batalla jurídica en el ámbito nacional.