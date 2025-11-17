El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en las obras de mejora ejecutadas en la carretera de Arlós. E. C.

Adrián Barbón avanza una «batalla jurídica en el ámbito nacional» contra el peaje del Huerna: «Habrá novedades las próximas semanas»

«Creemos que hay razones más que suficientes para proceder al rescate», ha dicho Adrián Barbón, que ha vuelto a reclamar que se amplíe la bonificación hasta que se resuelva la cuestión jurídica

Eduardo Paneque

Eduardo Paneque

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado novedades respecto a la batalla abierta contra el peaje del Huerna. Son varios los frentes, de ... los que aun no se conocen los detalles, pero sí una fecha, aproximada: «Habrá novedades las próximas semanas».

