Transportes suma argumentos contra el rescate del Huerna y deja en el aire el fin del peaje de Guadarrama

El Ministerio de Transportes alarga su lista de argumentos para rechazar el rescate de la autopista del Huerna (AP-66) y la AP-9 ... gallega, dos concesiones sobre las cuales la Comisión Europea ha emitido un dictamen concluyendo que los contratos actuales se fraguaron incumpliendo la legislación. El PP abordó la situación con varias preguntas en la Comisión de Transportes, donde dio la cara por parte del ministerio su secretaria general, Rocío Bágena.

La alto cargo dijo que el Ejecutivo socialista «no ha renovado ni rescatado ninguna concesión en vigor». También recordó que si el Gobierno de José María Aznar no hubiera ampliado en 29 años adicionales la concesión de la AP-66 la autopista habría quedado libre hace ahora cinco años. Sobre el dictamen de la Comisión dijo que «seguiremos colaborando con las autoridades administrativas de la UE en todo lo que requieran», pero insistió en que el dictamen «no es vinculante» y que el ministerio estará «a lo que decida el Tribunal de Justicia de la UE». La diputada del PP Esther Llamazares lamentó que la alto cargo hiciera caso omiso a las reclamaciones de Asturias. Bágena rechazó entregar a los gobiernos de Asturias y Galicia copia del expediente que se sigue por la infracción detectada por Bruselas aduciendo que «es una cuestión que está judicializada, cuando se acabe el proceso se conocerán todos los detalles».

Ampliar La diputada del PP, Esther Llamazares, y la secretaria general del Ministerio de Transportes, Rocío Bágena.

A otro diputado gallego le explicitó que el rescate de la AP-9 «no es viable, es inasumible para la administración y tendría efectos lesivos claros para el Estado». Con otro representante castellano y leonés del PP tuvo un encontronazo a cuenta de las bonificaciones que el gobierno de la comunidad vecina quiere aplicar a sus ciudadanos en vías de titularidad estatal. Según previno Bágena, dicha medida, incluida en el borrador de presupuesto de 2026, «contravendría la legislación comunitaria».

La alto cargo también dejó en el aire el futuro de la AP-6. El mensaje político que viene lanzando el ministerio es que la concesión de los túneles de Guadarrama expira en 2029, pero la secretaria general reconoció que hay un real decreto que prevé acto seguido volver a licitar un nuevo contrato de concesión. «Cuando llegue la fecha se verá si se cambia ese real decreto», anotó.