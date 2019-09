«Pedimos a Sanidad que no nos olvide» María Aurora Menéndez y su marido Albino Morata. / ARNALDO GARCÍA Denuncian que las citas con el especialista «van de seis meses en seis meses y duran apenas diez minutos». También exigen más investigación Familiares de enfermos exigen reducir las demoras para pruebas diagnósticas LUCÍA R. LORENZO GIJÓN. Miércoles, 18 septiembre 2019, 03:13

«Vamos a hacer una trastada», le dice a menudo María Aurora Menéndez (Gamones, 1944) a su marido Albino Morata (Alcalá de la Vega, 1935), cuando sale del centro de día. «Nuestra trastada es tomar café. Me encanta verlo disfrutar merendando churros», relata María Aurora. Albino es una de las cerca de 15.000 personas diagnosticadas con alzhéimer en el Principado. Él y su familia conviven desde hace seis años con esta demencia, tras sufrir un ictus en 2002 y dos años después un infarto. No obstante, no fue hasta 2013 cuando María Aurora se dio cuenta de que Albino «estaba mucho peor». «Yo le preparaba las pastillas. Un día vi que tomó una y que se llevó la caja. Cuando fui a cogerla me dio un empujón y fue en ese momento cuando supe que algo no estaba bien. En toda la vida jamás tuvo una mala palabra conmigo», recuerda María Aurora.

El matrimonio que lleva casado desde hace 54 años se conoció cuando Albino se fue de vacaciones a Gamones, en Luarca, con el primo de María Aurora. Después de conocerse mantuvieron el contacto a través de las cartas y al año se casaron. «No daban ni un duro por nosotros y mira donde estamos», cuenta entre risas. En Asturias Albino trabajó en la construcción y después estuvo en «montajes de Duro de Felguera».

Pero desde hace seis años sus vidas cambiaron por completo. «Me levanto a las siete de la mañana para mirarle la glucosa y darle las pastillas, le visto y le llevo hasta la parada en la que lo recoge una ambulancia en la calle Cataluña para trasladarlo al centro de día de La Camocha, en Gijón. Por la noche le pongo la insulina», detalla.

José Valiente (Fuenteguinaldo, 1938) también sabe lo que es «olvidarse de las cosas». Vive en Gijón desde hace 50 años. Su hijo, José Manuel Valiente (Francia, 1967) cuenta que «la enfermedad empezó de repente. Mi madre comenzó a notar cosas. Vio que mi padre se comportaba de forma extraña en cosas simples como pelar la fruta». José Valiente trabajó en Arcelor Mittal «hasta que tuvo un accidente. Se cayó y se rompió el pie por un montón de sitios», recuerda su hijo José Manuel.

Después de casi un año entre el ingreso en el hospital y la rehabilitación, se jubiló a los 60. Pero no fue hasta los 78 años cuando un médico dio con el diagnóstico y con ello la rutina de José ya no fue la misma. «Mi padre siempre fue autónomo, ahora ya no puede salir solo, no sabe orientarse para volver a casa». Su día a día comienza con paseos mientras que de tres a siete de la tarde participa en talleres de escritura, gimnasia y otras actividades en la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzhéimer (Adafa). «El día que encontré esta asociación vi el cielo, nos ayudan mucho», indica su hijo. También María Aurora asegura estar «encantadísima» con Adafa por el asesoramiento y la ayuda entre otros trámites para cubrir solicitudes, como el centro de día al que acude Albino desde marzo de 2014.

Además de los agradecimientos también tienen varias reivindicaciones. Entre otras, los familiares lanzan un mensaje al Principado: «Pedimos a Sanidad que no nos olvide». También que las citas con el especialista se agilicen: «Van de seis meses en seis meses y las consultas duran apenas diez minutos», lamentan. La presidenta de esta asociación que lleva veintitrés años en funcionamiento, Concha Mena, pide «que el nuevo equipo de gobierno nos tenga en cuenta a la hora de elaborar programas y que asignen una partida de los presupuestos para poder desarrollarlos y contratar profesionales». También, reclama «un centro de día especializado de alzhéimer gestionado por esta asociación, crear una unidad de demencias en el HUCA y que la administración elabore un censo de afectados». Mena destaca que «cuando la enfermedad avanza el paciente no puede seguir haciendo las mismas actividades. En la familia recae el protegerle y tenerle en un entorno adecuado y confortables».

Con motivo del día mundial, Adafa organiza el 20 de septiembre una mesa informativa de 9 a 14 horas en el Hospital de Cabueñes y por la tarde, de 18 a 20.30 horas, una jornada en el Antiguo Instituto, en Gijón.