Pedro Sánchez elogia la gestión de Adrián Barbón: «Hay que aprender de Asturias»

El reconocimiento ha tenido lugar en el Auditorio Nacional de la Música, en Madrid, donde la Fundación Manuel Fernández 'Lito' ha entregado sus premios, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El encuentro distinguía a Miguel Ríos, con el premio extraordinario, pero también a los atletas Silvia Roldán y Eric Domingo en su visualización de la Esclerosis Múltiple; al Consejo Económico Social Europeo, a la Agrupación Musical Inclusiva del Teatro Real y al Atletismo Femenino Español. Pero en ese escenario también se ha hablado de Asturias, porque Pedro Sánchez ha querido recordar cómo hace 47 años que el pueblo español aprobó por referéndum la Carta Magna, una Constitución que «alumbró el estado de las autonomías, de los ayuntamientos, y que impulsó una forma de hacer política desde la cercanía, la proximidad, el respeto a la diversidad. Y Adrián (en alusión a Barbón) has entendido muy bien la idea». Entre los aplausos de la sala, puso como ejemplo el saber acompañar a las familias de los mineros fallecidos hace unos días en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea.

Pero hizo otras menciones a la gestión de Barbón, un hombre que antes de presidente del Principado «fue alcalde, lo que le hizo entender que gobernar es hacerlo siempre atento a los problemas de todos los días, a las necesidades cruciales de nuestra gente». Sánchez se refirió al apoyo que el Ejecutivo de Barbón da a la universidad pública asturiana. «Asturias es la comunidad autónoma que más cuida su universidad pública. Es importante decirlo porque, en términos de PIB, no es de las regiones más ricas. Es la que más la cuida -subrayó-, con más de 10.000 euros de inversión por estudiante. Quedémonos con esa cifra. Más del doble de lo que gasta no voy a decir quién», en velada alusión a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

No ahorró elogios tampoco para los servicios sociales. «Es la que más invierte» en esta materia, «la que más ha incrementado la inversión en sanidad pública y esta apuesta por la política útil está dando sus resultados, con una reducción de más de seis puntos en los indicadores de desigualdad, entre 2018 y 2023. Hay comunidades que recortan, que fortalecen el Estado del Bienestar. El mensaje es claro: 'Que aprendan de Asturias'».