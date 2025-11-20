El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro de Silva, en su despacho. Juan Carlos Román

Pedro de Silva: «No me gusta el estilo 'hiperliderista' de Pedro Sánchez»

«Yo nunca fui secretario general del Partido Socialista y eso me permitió centrarme en gobernar sin preocuparme de los equilibrios internos»

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:26

Comenta

Aún no se ha puesto en marcha la grabadora cuando empieza a decir frases que darían para varios titulares. Y eso que, insiste durante toda ... la conversación, quiere «quitarse importancia», mantenerse en la «humildad, que no es lo mismo que la modestia». Y llega ahí una de las máximas de la entrevista y, quizás, de su vida. Aunque no tenga muy claro el entrevistado si es correcto transcribirla, es imposible no hacerlo. «O eres humilde, o eres gilipollas».

