«No es extraño verme en un concierto de rock, en algún merendero o en El Molinón animando al Sporting». Arturo Rodríguez, gijonés de 44 años, lleva once combatiendo contra la ELA, una enfermedad neurodegenerativa, altamente incapacitante que hace que las células del sistema nervioso motor disminuyan su actividad, hasta acabar muriendo. Sin embargo, Arturo no está dispuesto a que ella tome las riendas de su día a día: «Soy un enamorado de la vida y voy a pelear por ver crecer a mis hijos», asegura.

La descoordinación en su pierna izquierda fue el primer aviso. Después siguió todo el lado izquierdo del cuerpo. Tenía 35 años cuando empezaron las «caídas inexplicables en mis rutas de montaña», explica. Arturo tardó un año en ponerle nombre a lo que le sucedía. «Tras innumerables pruebas en el Hospital de Cabueñes y no lograr un diagnóstico, decidimos trasladarnos a un centro privado en Navarra donde me dijeron lo que padecía». El gijonés confiesa que «la noticia fue devastadora para su familia, porque es como una sentencia anticipada de muerte. Tienes que replantearte el modo de vida con la suficiente rapidez como para que la enfermedad no te adelante por la derecha, en mi caso, con dos hijos pequeños», que ahora tienen 19 y 14 años.

Arturo tomó la delantera adaptándose a la silla de ruedas «antes de lo necesario para no hacer perder calidad de vida a mis hijos». Conocía la esclerosis lateral amiotrófica porque ya había tenido un caso en su familia y esta experiencia le «sirvió para adaptarme antes y mejor. Es la sensación de correr con todas tus fuerzas y no avistar la meta nunca», expresa.

En estos once años, la ELA ha ido minando su cuerpo. Arturo ya no puede hablar. Desde hace dos años se comunica a través de un 'Irisbond', una suerte de ordenador que le permite interactuar gracias a las pupilas y el iris de sus ojos. Lo hace «con cierta fluidez». Desde este aparato, que tiene un alto precio y para el que recibió ayuda de la Asociación ELA Principado, «puedo hacer la compra o, incluso, la declaración de Hacienda». Hoy, en el día mundial de la enfermedad, Arturo quiere hacer hincapié en que «la investigación en España tiene carencias graves porque no hay voluntad real de emprender una de primer nivel y con dotación económica». También resalta que «la Ley de la Dependencia es muy mejorable y más en enfermedades con un pronóstico de vida tan corto».

Pese a todo se considera «un enamorado de la vida» y afirma que «voy a pelear por ver crecer a mis hijos». No obstante, comprende y respeta «las decisiones que puedan adoptar otros enfermos y sus familias».

En cuanto a los mensajes de apoyo, Arturo se muestra «bastante cauto a la hora de dar ánimos» ya que «cada ELA es un mundo y la situación familiar y personal determina muchas cosas. Prefiero ayudar desde mi experiencia».

El apoyo de las asociaciones

Arturo encontró un gran apoyo en la asociación ELA Principado. «Viene a cubrir las carencias sociosanitarias del sistema sanitario», considera. Junto a otros afectados como él, y «con mucho trabajo, vamos avanzando y logrando cosas que, hace tiempo, eran impensables».

Con motivo del día mundial de la ELA se celebrará una gala benéfica de danza a favor de los enfermos. Será mañana, a las 19 horas, en el Teatro de la Laboral. Los 7 euros de la entrada se destinarán a financiar las terapias que ELA Principado ofrece para los enfermos como Arturo y a sus familias.