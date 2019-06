Noa, la primera niña que nació en el nuevo Huca

Noa y el HUCA están a punto de soplar las velas de su quinto cumpleaños y lo hacen de la mejor manera, «a pura vida». Noa, correteando junto a las letronas del nuevo hospital ajena a la importancia del momento, y el HUCA, viajando ya a velocidad de crucero. El 14 de junio de 2014 los destinos de esta pequeña del barrio de Teatinos y del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias quedarían sellados para siempre. A las 16.50 horas de ese día, sábado, Noa, que se tomó con calma su llegada a este mundo, se convertía en el primer bebé del HUCA. Pesó 2,4 kilos, «era muy chiquitina» pero todo un símbolo para el complejo hospitalario que iniciaba con ella su histórica singladura tras años de debate y polémica sobre su construcción.

Noa y sus padres, el día de su nacimiento en 2014. / MARIO ROJAS

Fue casi de carambola que Noa 'inaugurase' los paritorios de La Cadellada, porque Nerea y Toni, sus padres, se dirigieron primero al viejo hospital. «La matrona de preparación al parto nos había dicho que estaban a punto de abrir el nuevo centro y que si me ponía de parto, llamara a ver a dónde tenía que ir». Pero Antonio (Toni) Ramírez Viejo (37 años) y Nerea Casado Álvarez (34 años), que viven a poca distancia del HUCA, se pusieron nerviosos cuando empezaron las contracciones «y en lugar de tirar para el nuevo hospital, que está aquí al lado, nos fuimos al viejo». Allí les dijeron que acababan de cerrar, que ya no había actividad y «que teníamos que ir a La Cadellada».

Cinco años han pasado de aquello y Nerea y Toni lo recuerdan, pese a los nervios y los apuros, «con mucha ilusión». También Noa se confiesa, a sus precoces cinco años, encantada con el HUCA. «Le gusta mucho venir. Le cuenta a todo el mundo que ella fue la primera niña de este hospital», aseguran entre risas sus padres. Y no mienten. Noa debe ser uno de los pocos niños a lo que les mola un hospital. «Viene siempre muy contenta», incluso, cuando alguna vez tuvieron que pasar por las urgencias pediátricas debido a su asma.

Nerea y Antonio, con su pequeña. / MARIO ROJAS

Así de contenta se lo confesó a sus compañeros en el cole Amor de Dios, «cuando hicieron en clase un trabajo sobre hospitales. Ella llevó los recortes del periódico donde pone que fue el primer bebé del HUCA y le contó a los demás niños que era su hospital preferido», relata su madre. A Noa «le apasiona también jugar a ser médica. No sé si se animara a hacer algo relacionado con la sanidad, pero ya apunta maneras».

La Cadellada, un talismán

El HUCA ha sido para Nerea, Toni y Noa una suerte de talismán. Y es que no solo inauguraron los partos de La Cadellada, sino que Antonio encontró allí trabajo hace un año. Cuenta Toni que al poco de nacer su pequeña «me quedé en el paro». Con conocimientos de informática, decidió «volver a estudiar para sacarme el título de técnico en electromedicina. Me dijeron que era algo con futuro». Y así fue. Tras finalizar sus estudios en el Centro Integrado de FP de Cerdeño, «donde recibí una formación excelente», Toni echó currículos y «me acabaron llamando para trabajar en el departamento de electromedicina del nuevo HUCA. Cosas del destino». Antonio forma parte del equipo de la empresa Althea Health-Care, encargada de velar por el buen funcionamiento del equipamiento médico del HUCA. «Estoy encantado de la vida», confiesa. Eso sí, las distancias que tiene que hacer dentro del complejo, «varios kilómetros al día», le ayudan a mantenerse en forma», relata. De aquel 14 de junio de hace cinco años en el flamante complejo de La Cadellada, con Noa sin prisa por nacer y con Nerea con ganas de que se acabaran las contracciones, recuerda «que la gente del hospital estaba un poco perdida. No sabían dónde estaban muchas de las cosas, pero así y todo nos atendieron de maravilla. Fue un día muy especial en todos los sentidos». La cercanía del hospital también jugó a su favor. «Una de las enfermeras que me asistió en el parto es vecina mía. Fue todo muy bonito, muy familiar», recuerda Nerea mientras posa sonriente con su familia en las letronas del HUCA.