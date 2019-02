«Perdí a mi hija. No me queda más que la pataleta»

«Muy enfadada, indignada y totalmente decepcionada». Así afirmó sentirse ayer Cecilia Fernández, la madre de la pequeña Ana Suárez, tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial que absuelve a la cirujana que atendió a su hija en marzo de 2013. «Fue un mazazo muy grande porque no me lo esperaba».

«No sé en qué se están basando», decía Cecilia Fernández. Entre lágrimas, afirmó no entender por qué no aparece su testimonio ni el del forense, «una persona imparcial». «No debí declarar en el juicio. No me nombran para nada. Es algo totalmente incomprensible. Solo hacen alusión a los que ellos les interesa», criticó. Tampoco se explica por qué razón se cambió de ponente hasta en tres ocasiones.

Además, se niega a aceptar que una bronquiolitis fuese el detonante del trágico final de su pequeña. «No consta en ningún sitio. Según ellos, mi hija tenía catarro porque venía arrastrando una bronquiolitis desde los seis meses. Se murió con 19 meses y no estaba tomando medicación alguna de ningún tipo. Las razones no quedan probadas en el juicio en ningún momento», reitera la madre, insistiendo en que en el historial de su hija no aparece esa supuesta bronquiolitis. «No existe», repetía ayer.

Cecilia, sin ocultar la impotencia que siente ante este veredicto, lamentó que la sentencia de la Audiencia Provincial sea firme. «Me ataron de pies y manos. No puedo recurrir ante el Supremo. No hay muchas opciones. Me tengo que callar la boca. No puedo hacer más». «No voy a perder más de lo que perdí. Ya perdí a mi hija. No me queda nada más que la pataleta», trataba de asumir.