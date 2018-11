La pérdida de las rutas internacionales sitúa a Pola al borde de la reprobación Podemos y Ciudadanos se suman a la petición de Foro, que analiza el PP, mientras IU pide «unidad institucional ante el chantaje de las aerolíneas» CHELO TUYA GIJÓN. Domingo, 4 noviembre 2018, 02:25

La pérdida de todos los vuelos internacionales desde el aeropuerto de Asturias, situación inédita en la terminal, sitúa a Isaac Pola al borde de la reprobación. Es Foro quien pide para el consejero socialista de Empleo, Industria y Turismo este castigo político. Lo hace «por su incompetencia en la gestión de las conexiones aéreas», según consta en la proposición no de ley que registró ayer en la Junta la diputada de Foro Carmen Fernández. Es una pena testimonial, que no fuerza la dimisión del afectado, pero suma ya votos para salir adelante.

Quienes ya tiene claro que pulsarán el botón del sí en el Parlamento asturiano a esta proposición no de ley son Ciudadanos y Podemos, mientras PP se guarda, de momento, el sentido de su voto, aunque comparte las críticas «Lo que es indudable es la incompetencia de este gobierno en el tema de las conexiones aéreas y la situación lamentable en que quedamos los asturianos», afirmó Pedro de Rueda.

De pulsar el resto de diputados del PP de acuerdo a este criterio serían 26 de los 45 posibles los votos favorables a la iniciativa. Una que Carmen Fernández justifica en «la incapacidad del consejero. Está perjudicando a la actividad de los empresarios asturianos», tanto a los que «viajan por sus negocios», como «al sector turístico», ya que, afirma la diputada, «condena a Asturias a no ser destino directo para ningún país del mundo».

Además de achacarle la marcha de las aerolíneas que operaban las res rutas con Londres (EasyJet, Vueling e Iberia Express) así como las de Lisboa (TAP), París (Vueling) y la estival de Ginebra (EasyJet), le imputa al consejero la responsabilidad de que el concurso para licitar un contrato de promoción turística con el que abaratar los vuelos a Madrid y Barcelona haya quedado desierto.

«Pola afirmó que los concursos que sacó a contrato tienen parámetros complejos», por lo que entiende la diputada de Foro que «no puede permanecer en un cargo público quien, como intenta el consejero, admite que no es capaz de resolver los retos para dotar a Asturias de comunicaciones aéreas».

Ciudadanos no solo votará que sí a la reprobación, sino que eleva la petición. «Pedimos la reprobación del consejero o la dimisión del director general de Comercio y Turismo», anunció Armando Fernández.

El diputado de la formación naranja entiende que «lo que no puede ser es que estemos ante este disparate y esta debacle del aeropuerto y no pase nada en el Gobierno regional». En su opinión, los contratos de promoción turística sustitutos de los que caducaron este año -el de 6,2 millones para mejorar las tarifas a Madrid lo hizo en junio; el de 1,2 millones para los vuelos a Londres y París, en octubre-, «deberían haberse empezado a preparar hace dos años», momento en el que, reconoce, «no estaba Pola aún como consejero, pero sí Julio González Zapico», en referencia al director general de Comercio y Turismo. Por eso, Fernández insiste: «O se reprueba al consejero o que él haga dimitir a alguien. Esto no puede quedar así».

Podemos pide dimisiones

Una opinión, la de que algo debe cambiar, que comparte la portavoz de Podemos en materia aeroportuaria. Lorena Gil cree que «el consejero deberá abandonar su sillón si prefiere dejar a los pasajeros sin plazas antes que aceptar las soluciones propuestas por Podemos, respaldadas ayer mismo por el Parlamento».

Se refiere al debate celebrado en la Junta General, en la que salió adelante su iniciativa de forzar al Ejecutivo a «evitar el monopolio», en relación a que casi todas las rutas existentes desde Asturias -las diarias de Madrid y Barcelona y las semanales de Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Lanzarote y Tenerife- tienen como operador a una compañía del grupo IAG, el nacido tras la fusión de Iberia con British e integrado, entre otras, por Vueling, Iberia Express y Air Nostrum.

También obliga la moción aprobada a considerar «prioritario» el aeropuerto de Stansted en la conexión británica y a calcular el coste que tendría para las arcas regionales que el Ministerio de Fomente declare de Obligación de Servicio Público las rutas con Madrid y Barcelona. «Si las personas emigradas no pueden venir a pasar la Navidad con sus familias, den por hecho que se juntarán en mayo pero para reprobar al Gobierno en su conjunto», sentenció Gil.

Frente a ellos, los 19 que suman los catorce diputados del PSOE que sustentan al Ejecutivo de Javier Fernández, así como los cinco de IU. El diputado de la coalición, Ovidio Zapico, desmarcó su negativa «a la negociación presupuestaria» que su grupo lleva a cabo con los socialistas.

Asegura que «las tácticas electoralistas sumadas a un gobierno débil son el caldo de cultivo para chantajistas». Un chantaje del que, como ya hizo el viernes en la sesión plenaria, culpa «a las aerolíneas». Opina Zapico que «debemos tener altura de miras» y pide «unidad institucional», algo que traduce en «exigencia con un gobierno lento y asustado y firmeza ante las compañías».