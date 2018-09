El perro, un 'arma' efectiva en la lucha contra los daños del lobo a la ganadería Un mastín, junto a un rebaño de ovejas, en la carretera de acceso a los Lagos. / NEL ACEBAL Un estudio, en el que ha participado la Universidad de Oviedo, constata la idoneidad de «métodos no letales» | Los investigadores piden que se analice «de manera apropiada» si dan resultado las acciones de control que se aplican en Asturias S. G. A. GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 03:54

Encontrar la mejor manera de que lobo y ganaderos convivan. La búsqueda de métodos efectivos para evitar los daños que los primeros ocasionan a los segundos es una constante. Desde batidas de cánidos al uso de perros e incluso de burros (como se prueba en la sierra de la Culebra, en Zamora). Cualquier método es bienvenido para los ganaderos si evita que sus animales acaben muertos o heridos. Pero, cuál es la eficacia de estas medidas. ¿Sirven realmente para algo las iniciativas que no acaban con la vida del lobo?

Un estudio, en el que ha participado la Universidad de Oviedo, recientemente publicado en la revista 'Plos Biology', sostiene que sí, que las «medidas no letales» en cuanto a prevención de daños a la ganadería son efectivas. Que sus resultados son satisfactorios para gestionar y mitigar el conflicto que se genera por «la depredación del ganado por carnívoros».

Y esas medidas que no se basan en eliminar al lobo, pero que ayudan a controlar los daños que puede generar esta especie son, según este estudio, los perros guardianes de ganado, los cercados de ganado y el uso temporal del 'fladry' (o línea de banderas. «Son efectivas para reducir el número de ataques al ganado», sostiene esta investigación, en la que ha participado un equipo internacional, compuesto por 21 autores de diez países que analizó 114 análisis científicos revisados por pares y publicados en los últimos cuarenta años. Documentos que medían «la efectividad de métodos de prevención de daños, tanto letales como no letales, para reducir la depredación de carnívoros sobre el ganado, una de las principales causas de conflicto entre estas especies y el ser humano».

Precisa, eso sí, esta última publicación en la que ha tomado parte la Universidad de Oviedo, que otras medidas, tanto letales como no letales, «pueden tener potencial», pero se matiza que aún no se han evaluado apropiadamente desde un punto de vista científico como para determinar si son efectivas o no. De manera general, además, los autores llaman la atención sobre la escasa evidencia disponible sobre la efectividad de los diferentes métodos y estrategias de prevención de daños.

El personal investigador considera que la evidencia sobre la efectividad de una medida de prevención de daños debe ser un prerrequisito para su aplicación. De manera global, se dice en el estudio, «se invierten inmensos recursos humanos y económicos cada año para proteger al ganado de los ataques de los carnívoros».

Sin embargo, con demasiada frecuencia, las estrategias utilizadas se implementan «sin pruebas robustas sobre su efectividad». Sería el caso, dicen estos expertos, del Principado.

«A pesar de que es uno de los elementos que crea mayor polarización en torno al lobo en Asturias, por ejemplo, aún no se ha evaluado de manera apropiada si las acciones de control que se llevan a cabo son efectivas o no», apunta José Vicente López-Bao, de la Universidad de Oviedo, asociado a la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad, en el Campus de Mieres.

Unión

Los autores urgen a una coalición entre investigadores y gestores para establecer los estándares necesarios para futuras investigaciones sobre la efectividad de las medidas de prevención. «Es necesario evaluar qué medida es la mejor en cada caso, no podemos generalizar, para evitar efectos contraproducentes, como costes económicos más elevados de lo esperado por un aumento de los niveles de depredación, o un aumento de la desconfianza hacia las autoridades de gestión» comenta López-Bao. «La estrategia de implementación de medidas efectivas de prevención de daños debe estar alineada con mejorar el bienestar animal, mantener la actividad ganadera y favorecer la conservación de grandes carnívoros», concluye López-Bao.

Jennie Miller, una de los autores líderes del trabajo, de la asociación Defenders of Wildlife (Estados Unidos), asegura que «en última instancia, queremos evitar que las autoridades de gestión y los dueños del ganado inviertan tiempo y dinero en 'soluciones' que podrían no resolver los conflictos asociados con la depredación de ganado por carnívoros».

Por su parte, Adrián Treves, otro de los autores líderes del artículo, de la Universidad de Wisconsin, señala que «esta revisión es un esfuerzo por compartir lecciones globales con el público en general y avanzar en políticas de gestión y medios de vida».