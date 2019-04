Los pescadores del Cantábrico piden al ministerio rebajar las cuotas del bocarte Descarga de bocarte desde un pesquero en el puerto de Avilés. / MARIETA También acuerdan suspender la venta los días 22 y 26 de abril, por el «bajo precio» y porque ya han pescado la mitad de lo autorizado en la costera AIDA COLLADO GIJÓN. Jueves, 18 abril 2019, 02:09

Los pescadores de bocarte de las comunidades del Cantábrico -Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco- acordaron ayer pedir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una rebaja de la cuota de captura, debido al derrumbe de los precios por la abundante oferta y a que ya se ha pescado la mitad de lo autorizado para toda la costera, de la que aún quedan dos meses por delante.

Un miembro de Cercoastur, en representación de los cerqueros del Principado, participó en la reunión que tuvo lugar en la mañana de ayer en la Escuela Náutico-Pesquera de Santander, donde se acordó solicitar al ministerio que modifique la resolución que autoriza a pescar 10.000 kilos de bocarte a los barcos de más de doce tripulantes y 8.000 a los de menos, para rebajar ese límite a 8.000 y 6.000, respectivamente.

Su intención es que los cambios entren en vigor a partir de la semana que comienza el 29 de abril. Pero para capear el temporal hasta entonces, han pactado que no se venda bocarte ni el próximo lunes, 22 de abril -que no es festivo en Galicia y Asturias-, ni el viernes 26.

Son dos las razones que han llevado a los pescadores a tomar esta determinación. En primer lugar, porque a mediados de abril ya se han capturado casi 10 millones de kilos de bocarte de los 20 que permitidos para toda la costera. Y aún quedan mayo y junio por delante.

El otro motivo por el que solicitan reducir la cuota es el «bajo precio» al que se está pagando el bocarte en lonja, debido a la gran oferta. Esto, defiende el presidente de Cercoastur, Eduardo Cuevas, se traduce en que en Ondarroa se haya llegado a vender bocarte a «veinte céntimos el kilo», aunque cifra la media en unos 50 o 60 céntimos de euro en lonja.

Cuevas recuerda que que este año la costera del bocarte ha sido del todo inusual. Para empezar, comenzó en aguas del Principado para avanzar hacia el golfo de Vizcaya, cuando suele hacerlo a la inversa. El arranque, hasta marzo, «fue muy bien». En Asturias «se pescó bocarte de muy buena calidad, con 30 o 35 granos -ejemplares, en el argot- el kilo». Es decir, un bocarte «espectacular» en tamaño. Pero a medida que ha ido avanzando la campaña «fue haciéndose más pequeño, algo completamente inusual, hasta llegar a 40 o 45 granos el kilo».

El caso, resume Cuevas, es que «a cincuenta céntimos el kilo no compensa andar al bocarte». Este desastre se suma a que «casi no tenemos cuota de xarda (una media de 20.000 kilos por barco de cerco). Ya venimos escaldados de la campaña de caballa, así que con estos precios no sé cómo cuadraremos el año», lamenta.