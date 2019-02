«El ERA me pidió 41.000 euros y resulta que me debe 1.800. Fue un abuso» Ángel Rodríguez, presidente de la Plataforma de Afectados por el ERA, en la comisión de investigación en la Junta. / ÁLEX PIÑA Las familias de usuarios cerraron la comisión de investigación de la Junta sobre las cuentas del ente que gestiona la red geriátrica pública CHELO TUYA Jueves, 21 febrero 2019, 03:48

«El ERA me mandó una carta diciendo que tenía que pagarles a ellos 41.000 euros. Ahora, después de revisar, resulta que me debe 1.800 euros. Eso no fue un error. Hubo maldad. Se abusó de las familias». José Luis Alonso se desesperó ayer tanto como cuando, años después de que su madre hubiera fallecido, le llegó una carta de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA).

El ente que gestiona la red geriátrica pública, una de cuyas plazas había utilizado su madre, beneficiaria de la Ley de la Dependencia, le reclamaba 41.000 euros. Durante su comparecencia en la comisión de investigación de las cuentas del ERA, Alonso reiteró lo dicho por los profesionales de Trabajo Social, por la Asociación de Familias de Alzhéimer y por el propio presidente de la Plataforma de Afectados del ERA, Ángel Rodríguez: «Se nos dijo que con el 75% de la pensión y la ayuda de la Ley de la Dependencia se cubría el coste de la plaza. Que no se generaba deuda».

El propio Rodríguez se ofreció a decir el nombre y el cargo de la persona «que me atendió siempre». «A los quince días de morir mi madre me dijo lo que siempre nos habían dicho: que no había deuda. Cuando, casi cuatro años después, le llevé la factura que me habían mandado, decía que no entendía nada. Que lo que siempre habían dicho es que con la pensión y la ayuda no se generaba deuda».

Cerraron los afectados la comisión de investigación del ERA con duras críticas a los grupos del PSOE, IU y Foro. «Solo salvo a la consejera Pilar Varela, que nos pidió perdón y se ha comido el sapo de otros», añadió Rodríguez, quien tuvo un rifirrafe con las portavoces del PSOE y de IU. «A Foro no le puedo decir nada, porque ni siquiera ha venido a la comisión. Ha sido la mayor decepción». «Decían que no nos debían nada. Entonces, ¿por qué nos están devolviendo el dinero?», insistió José Luis Alonso en la comisión.