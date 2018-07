«El objetivo es contener el salario social y ya tenemos un 30% menos de peticiones»

Le gustan los esquemas. Los utiliza para explicarse, ya que su área es una de las más complejas del Principado. De la Consejería de Servicios y Derechos Sociales dependen las políticas sociales. Es decir, la atención a mayores, menores, personas en exclusión, con discapacidad, con dependencia... Pero, solo dos leyes, Dependencia y Salario Social, se comen ya la mayoría de su presupuesto. Pilar Varela (Avilés, 1960) reconoce que, sin fondos, la lista de espera de la Dependencia no cesará en esta legislatura, pero confía en ajustar los plazos de la prestación para quien nada tiene.

-Vino contenta de Madrid.

-Sí. Logramos sacar adelante nuestra propuesta para el reparto del 0,7% solidario del IRPF: que sea por criterios de solidaridad y no que la comunidad que más recaude sea la que más se lleve.

-¿Asturias saldrá beneficiada?

-Este año hemos logrado ya rozar los 4 millones, pero creo que nos corresponden seis. Por eso hemos trazado una senda de cinco años para adecuar el reparto a unos criterios lógicos. Por ejemplo, no se sabe por qué Castilla y León se lleva veinte.

-También vino contenta por el impulso a la Ley de la Dependencia.

-Sí, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, nos confirmó lo que había dicho en su comparecencia: que subirá el nivel mínimo del coste de la atención a la dependencia, recuperará el nivel acordado y, a final de año, las cuidadoras familiares volverán a cotizar en la Seguridad Social.

-¿Qué supondrá para Asturias?

-La subida del nivel mínimo que aporta el Estado por cada dependiente atendido, un 5% por persona. Y luego, el nivel acordado. El Gobierno de Mariano Rajoy lo suprimió en 2012 y es evidente que la aportación del Estado no es la que dice la ley. Debería ser la mitad y aporta solo un 14%. El resto, las comunidades y los usuarios. Hay un desequilibrio muy grande de financiación.

-Ante usted, la exdirectora del Imserso rebatió esa versión. Que el Estado aporta el 55%, le dijo. ¿No pasó ganas de contestarle?

-¿A Carmen Balfagón? No, al contrario. Creo que ella misma tenía que haber corregido su declaración.

-Quien sí la apoyó fue el Observatorio de la Dependencia. Dijo que usted tenía la razón y Balfagón, no.

-Ella sabía perfectamente de lo que estábamos hablando. Asturias fue una de las comunidades del grupo de trabajo creado por la Conferencia de Presidentes. Entre febrero y octubre de 2017 evaluamos la Ley de la Dependencia y quedó claro, con las certificaciones, que el Estado no aporta más del 26% del coste.

-Si usted fuera una persona con dependencia, ¿se empadronaría en Castilla y León, que siempre saca sobresaliente en esa ley?

-El otro día, EL COMERCIO publicó un informe que dice que Asturias es la comunidad que más esfuerzo hace en políticas sociales. Que dedicamos el 68% del presupuesto a Sanidad, Servicios sociales y Educación. Los 120 millones de salario social es la mayor inversión del país, tras País Vasco y Navarra.

Plan sociosanitario

-Ese informe le gusta más que otro de la misma entidad. La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales es la creadora del Observatorio de la Dependencia que siempre suspende su gestión.

-Ya hablé en muchas ocasiones con sus responsables. Hay que entender nuestra situación: tenemos mucha atención que desarrollamos directamente, pero no cuenta en sus estadísticas. Tenemos un sistema público de residencias muy importantes: la mayor cobertura del Estado.

-Prometió 800 nuevas plazas.

-Quizá no alcancemos las 800 plazas nuevas comprometidas en esta legislatura, pero estaremos cerca. Con la Ley de Función Pública podremos contratar a 88 personas más y poner en marcha hasta 650 plazas. Pero, por seguir con el suspenso en dependencia, también tenemos un doble sistema de ayuda a domicilio y centros de día. para personas con dependencia y sin ella. Creo que no encajamos en los criterios del Observatorio.

-No respondió si se empadronaría en otra comunidad...

-Ahora iba. ¿Dónde me gustaría vivir si tuviera dificultades? Sin ninguna duda, en la comunidad que hace más esfuerzo en políticas sociales, independientemente de la nota que saque. Navarra tampoco sale bien parada en esos informes y su política social es modélica.

-¿Dejará a cero el 'limbo' de la dependencia? Hay 3.600 casos parados.

-Será imposible acabar la legislatura sin 'limbo' en la Ley de la Dependencia. Hacemos muchos esfuerzos, pero el Estado dejó de pagar 52 millones desde 2012 y aún no los recuperamos. Estamos trabajando en ofrecer una solución conjunta al problema del envejecimiento.

-Habla del plan sociosanitario.

-Exacto. Atender a una sociedad envejecida implica a toda la sociedad. Tenemos que saber cómo somos más efectivos. Hacer un cuidado continuado de las personas mayores y de las que están en situación de vulnerabilidad requiere la colaboración del sistema sanitario, del de servicios sociales, de los ayuntamientos, de las entidades sin ánimo de lucro, de las asociaciones...

-Eso necesita recursos y su plan no tiene memoria económica.

-Sí, pero déjeme hablar de la filosofía. Primero hemos tenido que crear una estructura de trabajo. Que los profesionales de sanidad supieran lo que hacen los de servicios sociales y al revés. Podemos tener todo el dinero del mundo, que sin los profesionales formados y trabajando en equipo no lograremos nada.

-¿Y sin presupuesto?

-Con lo que tenemos hemos hecho lo más complejo: crear la estructura. Que en cada área sanitaria haya un dispositivo de coordinación. Queremos convertir a Asturias en una región amable con los mayores. Que la calidad de vida sea nuestra seña de identidad.

-El plan piloto del protocolo contra el maltrato desveló 34 casos.

-Ha habido un trabajo muy importante entre los profesionales, no solo de esta casa, sino de Sanidad, del ERA, de los servicios sociales municipales. A partir de octubre estará en toda la región. Estamos hablando de más de 265.000 personas con más de 65 años. El 9%, con más de ochenta. Y ya sabemos que en diez años la proporción será mayor.

-Dentro de diez años, ¿esta consejería deberá tener un presupuesto tan alto como la de Sanidad?

-No sé si tan alto, pero, desde luego, mucho más. Los estudios europeos dicen que solo en dependencia deberá duplicarse el gasto.

Etiqueta de fraude

-¿Y para el salario social?

-El objetivo es contener al nómina, y en el primer semestre ya tenemos un 30% menos de peticiones. Si fuéramos capaces de mantenernos en los 120 millones supondría que no hemos crecido nada.

-También tiene atasco.

-Estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Por primera vez tenemos un equipo de 41 personas con dos secciones: una para nuevas solicitudes y otra para revisiones. Seguimos con cifras muy altas, pero tratamos 1.700 expedientes cada mes. Y con prioridad para los relativos al empleo.

-En EL COMERCIO contamos el caso de un joven que lleva un año diciendo que tiene trabajo, pero cada mes le pagan salario social.

-Siempre puede haber problemas en el sistema. Ya digo que estamos haciendo un gran esfuerzo, pero no todo es perfecto. Lo importante es que avanzamos en la coordinación. Lo vemos con el Servicio Público de Empleo.

-¿Cómo?

-En Oviedo reservaron 21 plazas del plan de empleo para beneficiarios del salario social. Se presentaron 381 y acabaron creando 70 plazas. Son 70 personas que ya no cobran el salario social, que reciben un sueldo de fondos europeos y que luego podrán tener prestación por paro.

-¿Le dará tiempo a aprobar la nueva ley en esta legislatura?

-La de Garantías va a ser difícil, me gustaría que sí lográramos aprobar la de Acción Concertada, que da estabilidad a los convenios con las entidades sin ánimo de lucro de infancia y discapacidad.

-¿Puede haber un 'limbo' sin salario entre una y otra ley?

-No, en ningún caso. Las prestaciones están garantizadas. Lo que queremos con la nueva ley es agilizar el proceso y eliminar burocracia. También hacer las cosas más sencillas. Si a los beneficiarios del salario social les damos ayudas al alquiler, ¿por qué hacer dos trámites? Que vaya todo unido.

-¿Acabarán con las dudas de fraude?

-Me indigna cada vez que unen salario social con fraude. ¡Anda que no hay fraude en otros sitios! Igual que cuando me dicen que si no sé lo que es vivir con 730 euros al mes y tener personas a tu cargo. Claro que lo sé. Y trabajamos para evitar que la pobreza sea hereditaria.

-Heredadas fueron las deudas de usuarios del ERA. ¿Se devuelto ya lo cobrado de más?

-Nosotros siempre cumplimos la ley. Fue un proceso lento, porque hubo mucho que analizar, pero los casi 2.800 afectados ya están recibiendo las notificaciones con el descuento de la cuantía o con la devolución, si ya habían pagado.

-¿Cuánto cobraron de más?

-Habíamos calculado 6 millones, pero al final, tendremos que devolver menos de lo previsto.