La oruga se extiende por Asturias

La expansión de la oruga defoliadora de gramíneas no cesa. La plaga aparecida la semana pasada en Monteana y Poago, en Gijón, ha continuado su propagación hasta ocupar otros lugares de la región, entre ellos los concejos de Gozón, Carreño, Llanes y los barrios gijoneses de Pescadores y Cabueñes. Y las voces de alarma se propagan al mismo ritmo que lo hacen estos voraces y agresivos lepidópteros que invaden plantaciones de maíz y las viviendas.

Los vecinos de Gozón y Carreño están muy preocupados. Manuel Fernández Bobes, de la parroquia gozoniega de San Jorge de Heres, es uno de los afectados. «Todo el acceso y las paredes de mi vivienda eran una gran mancha negra de millones de orugas», contaba. Inicialmente los medios para atacarlas se centraron en el uso de agua caliente con lejía, «pero no sirvió de nada». Ante el avance de estas orugas acudió a los servicios municipales, que le indicaron que debía dirigirse al Principado. «Me puse en contacto con la consejería y solo se limitaron a decir que recurriera a la compra de plaguicidas», explicó Bobes. Sin embargo, esta solución no ha resultado satisfactoria al no poder hacer uso de estos productos si no se dispone del carné de manipulador de los mismos. «Sin él no puedo comprarlos ni mucho menos manipular esos productos ya que podría recibir una sanción por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza». Y mientras, a diario, estos lepidópteros toman posesión de su propiedad. Por esta razón, tanto Bobes como el resto de vecinos que sufren este problema, reclaman al Gobierno regional que adopte medidas que puedan ayudar a combatir esta plaga sin disponer del carné para utilizar plaguicidas.

«No podemos comprar plaguicidas sin carné de manipulador», critican los vecinos

«Irá a más», coincide con los vecinos Ramón Artime sobre la plaga. El presidente del sindicato agrario Asaja cree que hasta que no pase el calor y vuelvan las heladas, las orugas seguirán ganando territorio. Recordó, además, que en Asturias ya se produjo una plaga similar en 2004. Y de aquella experiencia se constató que «solo se pueden controlar con un cambio» de las condiciones meteorológicas. Y las previsiones, afirmó, indican que en octubre «seguirán las temperaturas cálidas». Así, advierte, el uso de sulfatos no resultará efectivo.

En la Consejería de Desarrollo Rural admitieron estar preocupados por la presencia creciente de orugas. No obstante, la directora general de Desarrollo Rural, María Jesús Aguilar Menéndez, aseguró que «no tenemos ninguna referencia de que esté afectando a los cultivos». Pero, remarcó Aguilar, si este caso se diera, sostiene que han de ser los propios agricultores quienes apliquen el tratamiento con productos fitosanitarios de uso profesional. «Al ser productores deberían tener el carné para utilizar estos productos fitosanitarios», apuntó. Y para acabar con las orugas que se cuelen en casa, Aguilar Menéndez aboga por «el uso de insecticidas de uso doméstico, para los que no se necesita ningún permiso de manipulación».