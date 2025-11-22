Un plan para que el cupo de los médicos de Familia en Asturias no sobrepase los 1.500 pacientes «Tenemos medidas para el relevo generacional y el saldo es positivo. En diez años se jubilarán 1.291 médicos pero habremos formado a 1.880 MIR»

El modelo de sanidad que pretende implantar la consejera de Salud, y cuyos frutos posiblemente «no veremos en esta legislatura», es mucho más que el movimiento de rayas administrativas y los nuevos nombramientos que se derivarán del mapa sanitario. Y Concepción Saavedra aprovechaba ayer el encuentro informativo con EL COMERCIO para referirse a otras cuestiones que también conforman el presente y futuro del sistema sanitario. «Siempre veo el vaso medio lleno, pero es que tenemos presupuesto, un cambio de modelo y medidas para el relevo generacional», comentó.

Atención Primaria

La red de Atención Primaria «es la puerta de entrada» a la sanidad pública, «la base de nuestro sistema de salud». Para que este mantra tantas veces repetido sea una realidad, la consejera ha puesto en marcha un plan integral encaminado a reducir burocracia, reforzar las unidades administrativas y digitalizar los centros de salud. Además, Saavedra revelaba ayer su intención de dotar de más personal a las llamadas unidades de apoyo –matronas, fisios, psicólogos o trabajadores sociales– y de ajustar los cupos de pacientes de los médicos de Familia. Tras valorar la situación actual, «haremos obras para añadir consultas» en catorce centros de Gijón y Oviedo. Eso implica habilitar catorce nuevas plazas de medicina y de enfermería. De esta forma, se pretende «evitar que haya médicos con cupos de más de 1.500 pacientes». Actualmente, algunos atienden hasta 1.700.

Jubilaciones y relevo generacional

Según Concepción Saavedra, la plantilla de la sanidad pública asturiana tiene «un saldo positivo» después de que, en 2024, se produjera «un punto de inflexión». Es decir, se incorporan más profesionales sanitarios de los que se pierden. Pero, ¿está el sistema preparado para el alto índice de envejecimiento de la plantilla? El Estudio sobre Demografía Médica 2025 advierte de que, dentro de 10 años, se jubilará el 31,3% de los facultativos que trabajan en el región, el mayor porcentaje del país. En números redondos: 1.291. Ante esa circunstancia, Saavedra explicó que «en la próxima década también habremos formado 1.880 médicos residentes».

Las protestas contra el Estatuto Marco

La consejera de Salud dice entender, «como médico», la preocupación de los profesionales sanitarios ante la reforma del Estatuto Marco. Desde su gabinete, se ha trasladado al Ministerio de Sanidad una petición al respeto: «Es importante buscar un marco más flexible y que las comunidades deben estar presentes en las negociaciones, porque, al final, las competencias en salud las tenemos nosotros. Incluso planteamos una ley propia para Asturias». Mientras se resuelve este conflicto, Concepción Saavedra tendió la mano a los sindicatos sanitarios para seguir negociando mejoras laborales a nivel autonómico. Sobre la posibilidad de eliminar las guardias de 24 horas: «En algunos ámbitos y servicios será muy difícil».

Programas para la detección precoz del cáncer

Una vez más la consejería de Salud quiso lanzar un mensaje de tranquilidad tras los errores detectados en el cribado de cáncer de mama de Andalucía. «En Asturias funciona muy bien y salva vidas», aseveró. Este programa permite responder «en unos quince días» cuando se detecta algún tipo de lesión. En Asturias, también se realizan pruebas de detección precoz del cáncer de cérvix y de colon, un programa en el que ahora sólo participa un 38% de la población diana y «queremos llegar al 45%». Para ello, el año que viene «enviaremos los kit –de detección de sangre oculta en heces– a casa».

Los proyectos de la sanidad privada

El proyecto de Quirón para abrir un hospital en Gijón, el tercero privado de la ciudad y el quinto de la región, fue una de las cuestiones que también salieron a relucir en el desayuno informativo celebrado ayer por este periódico. La consejera no quiso entrar en polémicas: «Yo lo que tengo que hacer es trabajar para reforzar, modernizar y mejorar el sistema público». Y, de paso, recordó que «hay asuntos de salud que no van a poder estar en la privada, como la atención primaria y comunitaria, los trasplantes, las urgencias o los procesos oncológicos complejos».