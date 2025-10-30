El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo El PP reta a Sánchez a someterse a un careo con Ábalos y Aldama
Marta del Arco, en su despacho en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Juan Carlos Román

Asturias implantará en 2026 un plan de inclusión para erradicar al pobreza infantil

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar anuncia ese proyecto y confirma la llegada de cuatro menores extranjeros sin familia a la región en una bronca comparecencia en el Parlamento asturiano con rifirrafe con la portavoz de Vox

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:22

«En la tasa de pobreza, mejoran todos los grupos de edad respecto a 2023, salvo el de menores de 18 años (+1,2 puntos), ... que vuelve a ser el que tiene una mayor proporción de personas en pobreza y/o exclusión». Esas son las palabras textuales del Informe sobre la Pobreza en Asturias presentado por la Red contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN en sus siglas en inglés) dado a conocer el pasado 17 de octubre. Unas palabras que tienen traducción en números. En Asturias hay 63.684 menores que están en riesgo de exclusión según la tasa Arope, y 51.156 en riesgo de pobreza. Unas palabras y unos números que sorprendieron a los autores del informe y que «me causaron estupor», confesó la consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

