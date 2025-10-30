Asturias implantará en 2026 un plan de inclusión para erradicar al pobreza infantil

«En la tasa de pobreza, mejoran todos los grupos de edad respecto a 2023, salvo el de menores de 18 años (+1,2 puntos), ... que vuelve a ser el que tiene una mayor proporción de personas en pobreza y/o exclusión». Esas son las palabras textuales del Informe sobre la Pobreza en Asturias presentado por la Red contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN en sus siglas en inglés) dado a conocer el pasado 17 de octubre. Unas palabras que tienen traducción en números. En Asturias hay 63.684 menores que están en riesgo de exclusión según la tasa Arope, y 51.156 en riesgo de pobreza. Unas palabras y unos números que sorprendieron a los autores del informe y que «me causaron estupor», confesó la consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Así lo aseguró Marta del Arco en su comparecencia en la Junta General del Principado. Un estupor que la ha llevado a anunciar «Vamos a dedicar 2026 a un plan de inclusión, para erradicar la pobreza infantil». Porque no entiende ella, «como tampoco lo entienden los responsables de EAPN en Asturias», en algo que, precisó, «no es un problema solo de Asturias, sino que está pasando en toda España».

Un anuncio que generó críticas desde el PP y que no gustó nada a Vox. Por el primero, Pilar Fernández Pardo calificó de «fracaso» las políticas sociales del Gobierno del Principado, «así como el de Sánchez», puesto que, aunque la tasa de pobreza se recortó en Asturias, no así en la que afecta a los menores.

En peores términos transcurrió el diálogo entre Marta del Arco y Sara Álvarez Rouco. La diputada de Vox criticó que «hable ahora de otro estudio, cuando ya encargaron uno a la Universidad de Oviedo en 2021». Y, a partir de ahí, comenzó un rifirrafe entre ambas que se haría permeable al conjunto de los temas a tratar y al os intervinientes en la comisión. Hasta el punto de que el presidente de la misma, Monchu García, tuvo que cortar el debate en varias ocasiones, llegando hasta ofrecer más tiempo del pactado para lograr que la consejera lograra dar todos los datos. Y llamar la atención a la diputada de Vox cuando, en la fijación de posiciones, le espetó a la consejera «no se me ponga tan chulina».

Una bronca que no se limitó a ambas, sino que también se produjo entre Álvarez Rouco y el portavoz de Convocatoria por Asturias. Agradecía Xabel Vegas a la consejera que «no haya contado con Vox para presentar el proyecto de ley de infancia y adolescencia», debido a «la conducta sectaria de ese grupo». Como empezó a enumerar las decisiones tomadas por Vox en otras comunidades, la portavoz de Vox le interrumpió para exigir que «deje de hablar de mí y diríjase a la consejera». De nuevo tuvo que intervenir Monchu García, quien no logró, sin embargo, que Álvarez Rouco le exigiera a Vegas «míreme cuando me habla, míreme, no le voy a consentir que me alce la voz».

El cierre de la comparecencia le tocó, como es lógico, a la consejera, quien dejó claro que «la protección de la infancia es una bandera de este gobierno» que «continuará invirtiendo en ella» y que, «por supuesto que no contaremos con Vox para nada, cuando mantiene opiniones sectarias sobre los menores».

«No me gusta la etiqueta 'Menas'»

El del plan de inclusión para la infancia fue el principal anuncio de la consejera en una comparecencia en la que también se repasó la situación de los centros de menores y las plazas reservadas para los adolescentes que llegan a España sin familia, los conocidos como Menas por las siglas Menores Extranjeros no Acompañados. Una etiqueta que no gusta a la consejera, «no me gusta la criminalización que se hace de un colectivo de extrema vulnerabilidad». Así, fue categórica: «hablamos de niños y niñas, de adolescentes que llegan a España sin familia y Asturias va a seguir siendo acogedora». De mano, «acaban de llegar cuatro adolescentes», con los que son «87 las plazas que tenemos, gestionadas por Accem, Trama y Diagrama».

Fue la atención a los menores un elemento cuestionado también por la portavoz Somos Asturias. Covadonga Tomé quiso saber «en qué situación se encuentran los desperfectos en los centros» y la consejera le aseguró que «la acogida está creciendo de manera ordenada y la reforma en los centros es un trabajo continuo». Indicó que «hay un contrato de mantenimiento», pero también «se están haciendo otras obras, como pintado, renovación de mobiliario y arreglo de desperfectos». Unas obras que «irán a más en los presupuestos del año próximo».

Defendió Del Arco que, «en contra de otras opiniones», los menores en Asturias «están bien atendidos». Especialmente dijo de los extranjeros que «tienen un cien por cien de éxito en los planes de paso a la vida adulta». Advirtió, también, de un vuelco de nuevo en la acogida «están llegando muchos bebés, algunos, incluso, recién nacidos», mientras que se mantiene la mayoría de «adolescentes. Son menores con mucho sufrimiento y que necesitan mucho apoyo». Por ejemplo, los que residen en Miraflores, «tienen un educador por cada dos menores, ya que es necesario mucho trabajo con ellos».