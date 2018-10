El plan de retorno de talento solo consigue dos beneficiarios Viernes, 12 octubre 2018, 04:03

El plan de retorno de talento puesto en marcha por el Principado, por el que financia los costes de contratación de titulados universitarios asturianos que residan y trabajen en el extranjero por cuenta ajena y promover su regreso a Asturias, no está teniendo los resultados esperados. En la primera convocatoria no se presentó ninguna solicitud y en la que tuvo lugar la pasada primavera se formalizaron siete. Pero el caso es que solo dos fueron contratados, ya que los cinco restantes no cumplían los requisitos, según explicó el consejero de Empleo, Isaac Pola.