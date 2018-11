Sogepsa, al borde del precipicio Polígono de Bobes, con el terreno a medio urbanizar. / SOGEPSA La sociedad cierra un plan de viabilidad que pasa por vender parcelas en el polígono de Siero desde marzo y captar más ayudas del Principado RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Martes, 20 noviembre 2018, 03:06

El Principado convenció a los puertos de Avilés y Gijón para dar al polígono de la ZALIA una ayuda económica que evitase la quiebra y ahora afronta el mismo peligro en la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa). La empresa que la administración autonómica controla al 45% y cuyo capital restante se reparten ayuntamientos y constructores vio incrementada su deuda financiera el pasado curso hasta los 152,9 millones, pese a lo cual, no tiene ahí su mayor problema. Los bancos prefieren renegociar plazos e intereses antes de forzar el cierre de un deudor del que solo podrían resarcirse asumiendo sus parcelas, un tipo de activo del que tras la crisis del ladrillo huyen como de la peste. No ocurre lo mismo con el conflicto con la FCC, Alvargonzález y Sardalla, constructoras que como Unión Temporal de Empresas (UTE) Bobes asumió en su día la construcción de este polígono proyectado en Siero. Los impagos llevaron a las constructoras a abonar el tajo y defender sus intereses en los tribunales. Lo hicieron con tal firmeza que en febrero de 2016 tras ganar el pleito requirieron la ejecución de la sentencia, es decir, que Sogepsa les pagara de inmediato lo que la Justicia les reconocía. Al no tener tesorería para ello, la sociedad público-privada hubo de declarar un preconcurso de acreedores, fórmula que obliga a bancos y constructoras a renegociar los pagos o asumir que la empresa entraba en liquidación.

Con la UTE se fijó en 9,5 millones la deuda y luego se incumplieron los plazos. El pasado enero se renegoció otro calendario para volver a faltar al compromiso en marzo. La deuda viva con la UTE es de 6,3 millones que, según lo firmado, hay que saldar en cuatro meses: 3,9 millones en diciembre y 2,4 en marzo. «Todo esto ha llevado a la tesorería de la sociedad a una difícil situación que requiere la búsqueda de soluciones que permitan afrontar, de manera inminente, el pago a determinados acreedores», reconoce la sociedad en el plan de viabilidad que cerró en octubre.

En caja no hay dinero para todo. A 1 de enero la sociedad declaraba 1,28 millones de efectivo líquido y unas reservas que las constantes pérdidas declaradas durante la crisis, habían jibarizado a 5,8 millones. Aunque Sogepsa encadena cuatro ejercicios logrando ventas de parcelas de entre 3,7 y 5,8 millones, además del apremio de la UTE también afronta «el pago de acreedores de suelo residencial derivado de sentencias pendientes ya firmes, por justiprecios que supondrían unos 3,3 millones». El dinero fue en su día aprovisionado en las cuentas «pero no ha sido posible su liquidación hasta tener la certeza de las sentencias firmes». La dirección tuvo que elegir qué factura afrontar: «El pago de parte de la deuda contraída con la UTE Bobes ha ido consumiendo estos recursos» destinados en principio a las expropiaciones.



«Sogepsa plantea la necesidad apremiante de atender el pago pendiente derivado de la deuda contraída con la UTE Polígono de Bobes» -recoge el documento- «lo que supone un gran riesgo inminente a corto plazo». «No puede ocultarse que atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde que naciera hace 33 años», asume.

El plan de viabilidad plantea resolver los apuros siguiendo con la venta de suelos, renegociando aplazamientos con los bancos y, principalmente, logrando nuevos fondos públicos. En este capítulo propone que el Principado extienda una subvención para resolver la deuda con la UTE y financiar la urbanización de la primera fase del polígono, si no cuaja la opción de adjudicársela a la constructora Sedes con un contrato de pago en especie. Otra fuente de recursos está en el Instituto de Desarrollo Económico (Idepa), con quien se quiere firmar un convenio específico para respaldar las obras de Bobes y convencerle de que pague anticipos.

Una vez asumidas estas hipótesis, los técnicos las pasaron a un calendario optimista. Además de liquidar en plazo a la UTE, confían en empezar a vender parcelas en Bobes en marzo, logrando así ya 1,8 millones. Las parcelas a despachar en todo 2019 proporcionarían 25 millones, lo que supera la suma de todos los ingresos logrados en los últimos seis años.

