La planta de Cogersa que convertirá la basura en combustible estará lista en 2023 El viceconsejero Benigno Fernández Fano, el consejero Fernando Lastra y el gerente de Cogersa, Santiago Fernández, detallaron el contenido de la inversión. / PABLO LORENZANA Producirá al año 133.400 toneladas, que podrán destinarse a incineradoras ubicadas fuera de Asturias. Podemos e IU tienen dudas técnicas RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Miércoles, 8 agosto 2018, 03:10

El plan para prescindir de la incineradora y convertir a la región en una productora de combustible a base de basura echa a andar. El Consorcio para la gestión de los residuos sólidos de Asturias (Cogersa) aprobó ayer licitar la redacción, construcción y encendido de la planta en la que centrará su futuro. La instalación tiene un precio de salida de 64,4 millones (IVA incluido), la mayor inversión hasta la fecha en la materia y una de las más notables de la región. Supera por ejemplo el coste del soterramiento de Langreo (54 millones), la depuradora del este de Gijón (35,5) y el desdoblamiento de la AS-19 entre Lloreda y Veriña (33 millones).

«Es una de las inversiones más importantes», dijo el consejero de Medio Ambiente, Fernando Lastra, quien indicó que la fábrica se hará en Vilorteo (Gijón), dentro del perímetro de Cogersa. El plazo de entrega de la fábrica es de 60 meses, por lo que entraría en acción a finales de 2023.

La nave estará dividida en tres fases. La primera clasifica la basura bruta, unas 300.000 toneladas al año de desperdicios que los asturianos tiran en la bolsa negra, es decir, mezclados. El material irá desfilando por dos cintas transportadoras, a razón de 40 toneladas a la hora, mientras un batallón de operarios abre las bolsas y rebusca los papeles, cartones, vidrios y envases susceptibles de ser reciclados. «Se separa un producto que en realidad debería haberse separado en el propio domicilio porque al llegar mezclado está sucio, contaminado y es de peor calidad, pero tiene su salida en el mercado», detalló el gerente de Cogersa, Santiago Fernández.

PP y Ciudadanos creen que procesar las bolsas de basura mezclada desincentiva el reciclaje

Se espera que esta labor permita rescatar unas 22.500 toneladas de materiales todavía útiles, es decir, un 7,5% de todo el desperdicio procesado. Ese bajo aprovechamiento motivó que en 2013 los ediles presentes en Cogersa solicitaran al Principado que se olvidara de una instalación que entonces se estimaba en 32 millones y veían poco rentable. El paso de los años y el convencimiento de que Asturias llegará al año 2020 sin cumplir el objetivo impuesto por la UE de reciclar el 50% de los residuos urbanos ha ido revertiendo aquel rechazo.

La segunda fase de la fábrica aprovechará las sobras de comida que lleguen en la bolsa negra para crear un bioestabilizado. Su calidad es insuficiente para usarse como fertilizante, pero vale para hacer unas 39.000 toneladas al año de compost.

La tercera fase es la más abierta. Con la tecnología que proponga el adjudicatario, se recogerían de 150.000 a 165.000 toneladas anuales de residuos industriales, maderas y restos de la planta de clasificación. El material se iría compactando y desecando hasta producir así un combustible. Cogersa estima en unos 133.400 las toneladas anuales que generará en fardos y para las que no tiene destino identificado. El plan de residuos aconseja usarlo para fabricar alcoholes, quemarlo en térmicas asturianas o en incineradoras de fuera de la región.

El paso dado ayer por Cogersa despertó división de opiniones. En Podemos e IU aplauden la senda adoptada pero tienen dudas técnicas. En PP y Ciudadanos creen que la planta de basura bruta manda un mensaje de «renuncia a intensificar el reciclaje en los domicilios».

«Dónde colocar las toneladas»

«Es un parche, un tirar para adelante para que otro resuelva la papeleta, porque no saben dónde colocar esas toneladas de combustible», dijo Luis Venta, del PP. «El ciudadano hoy no sabe que si tira las cosas separadas puede obtener bonificaciones, es en eso en lo que deberíamos centrarnos», agregó Nicanor García, de Ciudadanos. En Foro, Carmen Fernández se muestra «sorprendida; esperamos que nos respondan a las alegaciones que hicimos al plan de residuos. La conclusión que sacamos es que no parece que las vayan a tener en cuenta».

«La planta de basura bruta ayuda pero por sí misma no garantiza llegar al objetivo del 50%», recordó David Alonso, concejal de Xixón Sí Puede. Desde la marca afín a Podemos insta a redefinir el sistema de depuración de la instalación para asegurar que los lixiviados (líquido residual, generalmente tóxico) no esparcen contaminación. En IU Ovidio Zapico aplaude una licitación que «llega tarde por el empecinamiento del Gobierno durante tres lustros con la incineradora». El diputado pide que la planta se diseñe forma que permita diversos destinos finales a ese combustible.