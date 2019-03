El PP dice que la nueva planta de Cogersa obligará a cuadriplicar la tasa de basura Luis Venta califica el plan de residuos de «atraco a los asturianos», mientras Fernando Lastra apunta que «la ciudadanía sabe que las cosas cuestan» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 8 marzo 2019, 03:19

La reciente adjudicación en 58 millones de euros de la planta de valoración de la basura bruta por Cogersa fue ayer objeto de controversia entre el diputado popular Luis Venta y el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra. El caso es que Venta indicó que este proyecto «es un atraco al bolsillo de los asturianos», pues obligará a cuadriplicar la tasa de basura. Es más, explicó que si los ayuntamientos «ahora pagan 20 euros por tonelada, dentro de tres años habrá que pagar, como mínimo, 82 euros por tonelada».

El consejero, que no quiso hacer «la cuenta de la vieja» y confirmar lo que podría suponer la construcción de la planta en las tasas de recogida de basura, defendió esta planta como una pieza «fundamental» del plan de residuos y apuntó que su gestión «empieza en cada casa. La ciudadanía sabe que las cosas cuestan, que no son gratis. Los servicios públicos cuestan dinero».

Otro punto de polémica fue el hecho de que en dicha instalación no se realizará únicamente la clasificación de la basura bruta, sino que se producirán bioestabilizados y combustibles sólidos de residuos (CSR). Luis Venta quiso saber cuánto iba a costar deshacerse de esos materiales y dónde. Lastra indicó que el CSR, «si la tecnología lo permite, tendrá una valorización química, ya hay investigaciones en marcha. La valorización será química para obtener alcoholes de segunda generación o combustible. Y será en Asturias o fuera de Asturias». No quiso aclarar, como pretendía el diputado del PP, si el CSR se quemará en la central térmica de La Pereda o no.

Pero Luis Venta quiso criticar el conjunto del plan de residuos, al que calificó de «bluf, un montaje propagandístico que con el tiempo se revela falso». Y es que advirtió que tras el encendido de la nueva planta, previsto en 2023, «va a colapsar el vertedero». Es más, se preguntó que si falla el calendario de la citada planta de basura bruta, «¿qué va a pasar? ¿hasta cuándo duraría el vertedero?».

Lo que tiene claro el consejero de Infraestructuras es que no hay otra alternativa a este nuevo equipamiento para Cogersa después de que se rechazara la construcción de una incineradora y que «hay que buscar una alternativa en el marco de la normativa de la Unión Europea y de la legislación española». Es más, recordó que si se continua arrojando la basura sin tratar al vertedero, Asturias estaría bajo la amenaza de una importante sanción.

Pero Lastra mostró su confianza en la respuesta de la ciudadanía frente al reciclaje, con el objetivo de alcanzar el 50% en 2020, para lo que el Principado potencia los puntos limpios y las campañas de divulgación, especialmente entre los alumnos de los colegios en quienes considera que «tienen mayor eficacia».