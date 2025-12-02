La plantilla del Principado suma cerca de 6.000 empleados en la 'era Barbón', 1.528 en el próximo año

La plantilla del Principado alcanzará el próximo año los 42.626 empleados, la cifra más alta de la serie histórica y casi 6.000 más ( ... concretamente 5.762) que en 2019, cuando el socialista Adrián Barbón llegó al Gobierno autonómico. El crecimiento de la plantilla a lo largo de esta legislatura y media –un 15,6%– se concentra principalmente en los dos grandes pilares de los servicios públicos: la sanidad, que suma 2.522 profesionales adicionales desde 2019 y alcanza los 17.594 trabajadores, y la educación, que incorpora en esta etapa 1.548 empleados hasta situarse en 14.399.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) crece de esta forma un 16,7% desde la llegada del actual Ejecutivo –por encima de la media del conjunto de la plantilla–, mientras que la enseñanza lo ha hecho de forma más comedida, en un 12%.

No obstante, aunque en términos absolutos el volumen es mínimo, es el personal de confianza y dirección el área que a mayor ritmo ha aumentado su plantilla en los últimos siete años. La suma de altos cargos, directivos y personal eventual pasó de 260 en 2019 a 320 en el proyecto presupuestario de 2026, un incremento del 23%, convirtiéndose en la categoría que más crece durante este periodo.

Un análisis de la evolución de la plantilla en general en la última década confirma un crecimiento mucho más acelerado en la etapa de Barbón, con especial intensidad en la previsión económica aprobada esta semana para el año 2026, cuando se prevé incorporar a la plantilla 1.528 empleados más, lo que supone un crecimiento del 3,7% interanual, muy por encima del crecimiento medio anual del 2% registrado en la última década, o del 2,2% de media registrada con el actual Gobierno.

El grueso de estas nuevas incorporaciones previstas para el próximo ejercicio, por no decir prácticamente el total, irán destinadas a reforzar la Educación, área que contará con 1.295 nuevos empleados el próximo año, lo que supone un crecimiento de la plantilla casi del 10% (9,8%) en solo un año, multiplicando por seisel ritmo medio anual de la última década en este ámbito (1,5%).

Reducción de horas lectivas

De ellos, según detalla el proyecto de ley, 486 corresponden a nuevas plazas de personal docente que se crearán en el marco del acuerdo alcanzado en marzo de 2025 para la reducción de las horas lectivas de los maestros de educación infantil y primaria, con un coste estimado de 7,8 millones de euros. Otras 474 plazas (439 de personal docente no universitario y 35 de personal funcionario laboral) son el resultado del pacto Asturias Educa, alcanzado el pasado verano con los sindicatos tras la crisis educativa de finales del curso 2024-2025, para dar respuesta a las necesidades en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, reducir progresivamente los ratios de alumnos por clase y ampliar apoyos en la etapa infantil y personal administrativo. Este aumento de personal tendrá un coste de 36 millones.

Además, el proyecto presupuestario incluye una dotación de 2,5 millones de euros para la creación de otras 167 plazas de Técnico de Educación Infantil, que se suman a las 62 plazas ya recogidas en las cuentas del vigente año, con las que se espera continuar la expansión de la red de escuelas infantiles iniciada por el Gobierno regional en esta legislatura.

Sespa y Derechos Sociales

Al Servicio de Salud del Principado (Sespa) se incorporan unas 200 plazas, distribuidas en diferentes áreas de salud y servicios centrales, mientras que en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se convertirán de forma progresiva a lo largo del próximo año 75 contratos fijos discontinuos del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) a jornada anual.

También aumentará en 2026 el personal de confianza, aunque de forma testimonial y únicamente en la categoría de personal eventual, ya que el número de altos cargos se reduce en uno y el de directivos en dos. Así, en 2026 el personal de confianza estará compuesto por 322 personas (97 altos cargos, 99 directivos y 126 eventuales), lo que supone un incremento neto de 3 personas respecto a 2025. No obstante, este tipo de puestos ha ido creciendo de forma sostenida en el tiempo. De hecho, si se tiene en cuenta que hace diez años sumaban 256 personas, el incremento en la última década ha sido del 25,8%.