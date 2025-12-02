El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del FICX durante 16 años
El EASMU (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), donde se concentran buena parte de las consejerías del Principado. MArio Rojas

La plantilla del Principado suma cerca de 6.000 empleados en la 'era Barbón', 1.528 en el próximo año

El crecimiento se concentra en Sanidad y Educación, aunque porcentualmente la mayor subida se registra en cargos de confianza

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:08

Comenta

La plantilla del Principado alcanzará el próximo año los 42.626 empleados, la cifra más alta de la serie histórica y casi 6.000 más ( ... concretamente 5.762) que en 2019, cuando el socialista Adrián Barbón llegó al Gobierno autonómico. El crecimiento de la plantilla a lo largo de esta legislatura y media –un 15,6%– se concentra principalmente en los dos grandes pilares de los servicios públicos: la sanidad, que suma 2.522 profesionales adicionales desde 2019 y alcanza los 17.594 trabajadores, y la educación, que incorpora en esta etapa 1.548 empleados hasta situarse en 14.399.

