Día de playa en un verano intermitente

Mientras el Levante se inundaba, con fuertes tormentas que dejaron hasta 60 litros de agua por metro cuadrado en tan solo una hora en la localidad alicantina de Jávea, Asturias disfrutaba de una nueva jornada de buen tiempo en un verano intermitente que, al menos en las últimas fechas, está respetando los principales días de asueto de los asturianos, esto es, festivos y fines de semana. Y así, si al soleado y caluroso 15 de agosto le había seguido las dos jornadas siguientes el regreso de las lluvias, ayer, con la llegada del sábado, los cielos volvieron a abrirse y la región disfrutó de una jornada de cielos despejados y temperaturas cuanto menos aceptables. El resultado, de nuevo playas llenas a lo largo de todo el litoral.

Los viajes fueron escalonados, tanto por la mañana camino de los arenales como a última hora de la tarde en el regreso de los bañistas a casa. Eso evitó que se repitieran los largos atascos que se habían visto a mitad de semana, coincidiendo con la jornada festiva, sobre todo en el tramo de la autovía del Cantábrico que va desde el enlace con la A-64 hasta el túnel de la ría de Villaviciosa e incluso la salida 353 (Villaviciosa este y Rodiles), convertido en los últimos veranos en el principal punto negro para la circulación en los días de más tráfico. En la ida, por la confluencia de ambas autovías, con tráfico procedente tanto de Gijón como de Oviedo. A la vuelta, por la incorporación de miles de vehículos procedentes de las playas de Villaviciosa a una A-8 que ya va cargada con los que circulan de vuelta desde Llanes, Ribadesella y Colunga.

Pero que no hubiera congestión en las carreteras no significa que no hubiera un desplazamiento masivo a los arenales para pasar una jornada tumbado al sol o a remojo en un agua que ayer en el Cantábrico se movía en el entorno de los 21 grados.

En Gijón la playa de San Lorenzo volvía a estar hasta la bandera. Igual que la de Rodiles, en Villaviciosa, donde una jornada más costaba encontrar aparcamiento, repitiéndose las quejas de muchos usuarios por el gran número de autocaravanas estacionadas en la zona principal de estacionamiento.

Más información Toda la información del tiempo en Asturias

También enclaves como Salinas, La Griega, Verdicio y las playas de Llanes registraron una gran afluencia. Tuvieron peor suerte quienes en busca de refresco se encaminaron a las de Bayas, El Espartal, Andrín, Vidiago, San Esteban, Frejulfe, Vega, Los Quebrantos, Otur, Cueva y España, donde ondeó la bandera roja, en muchas de ellas durante todo el día. Tuvieron que conformarse con disfrutar de la jornada de sol tumbados sobre la toalla o practicando deporte, pero sin posibilidad de darse un baño.

Hoy, más calor

La temperatura más alta de la jornada la registró San Antolín de Ibias, con 25,5 grados a las cinco de la tarde. Le siguieron los 24,9 de Mieres, 24,6 en Tineo, 24,6 en Salas y 24,1 en Pola de Somiedo. En la costa, el Aeropuerto de Asturias registró una máxima de 23,5 grados, Gijón se quedó en 23,4; Llanes, en 23,2; Colunga y Castropol, en 22,6; y en el Cabo Busto se midieron como dato más alto 20,6 grados. Para hoy la Aemet prevé cielos en general despejados, con algún intervalo de nubes bajas en la zona occidental ya por la tarde. Las temperaturas máximas irán en aumento.