Educación convocará 781 plazas en las oposiciones para maestros de 2019 El director general de Personal Docente, Manuel Villar, y el consejero, Genaro Alonso. / MARIO ROJAS El 84% de los 400 nuevos puestos fijos de Secundaria han sido para interinos. Quedan 59 sin cubrir «quizá porque eran pruebas eliminatorias» ELENA RODRÍGUEZ OVIEDO. Sábado, 8 septiembre 2018, 03:48

En 2017, la Consejería de Educación y los sindicatos llegaron a un acuerdo para que los aspirantes a las oposiciones conocieran antes del mes de noviembre el número de plazas convocadas y las especialidades. El departamento que dirige Genaro Alonso dio ayer el primer paso. Anunció que en el próximo proceso selectivo, el de 2019 y dirigido al cuerpo de maestros, habrá 781 puestos. Serán para todas las especialidades, pero cuántas plazas hay para cada una de ellas aún está por determinar. Se conocerá más adelante. De ellas, 528 corresponden a la oferta pública de empleo (OPE) de 2017 -250 por jubilaciones y el resto son de estabilización, para alcanzar el tan ansiado 8% de interinidad- y las otras 253 son de la OPE de 2018 (todas ellas para cubrir la marcha de los que acaban su vida laboral). Según subrayó el titular de Educación, «es de nuevo la mayor convocatoria de la historia en esta comunidad».

Alonso dio a conocer estas cifras en una rueda de prensa en la que también hizo balance de las oposiciones celebradas entre junio y julio de este año para los profesores de Secundaria y técnicos de Formación Profesional y que supusieron una inversión de 1,2 millones de euros.

Como se recordará, había 639 convocadas en veintisiete especialidades. De ellas, 459 eran de acceso libre y 180, de promoción interna. Pese a que había 5.384 inscritos, finalmente se presentaron el 68% (3.702). En esta ocasión, Asturias estaba coordinada con otras doce autonomías para celebrar la primera prueba a la vez y evitar, así, el 'efecto llamada'.

«Sin ERE pese a los presagios»

El resultado es que 400 aspirantes consiguieron plaza fija. De ellos, 336 -el 84%- eran profesores interinos. «Quiere decir esto que aquellas afirmaciones y presagios de algunos sindicatos señalando que esto sería un ERE y que se irían muchos a la calle no se han confirmado».

Hay un dato que llama la atención sobre el que ya pusieron el acento la Asociación de Profesores Interinos (ADIA) y algunos sindicatos nada más conocerse las calificaciones finales: 59 plazas han quedado sin cubrir. ¿Cuál es la explicación? Alonso afirmó que «no es fácil determinar los motivos. Puede que haya habido un cúmulo de ellos». Una de las razones que ofreció esa que «las pruebas eran eliminatorias. Hay quienes plantearon que no fuera así, que los aspirantes tuvieran la oportunidad de pasar a la segunda prueba, por lo que teniendo una nota de un cinco entre ambas y sumando los méritos de antigüedad, podrían obtener plaza. Este cambio permitiría que no quedaran plazas sin asignar. En cualquier caso, la decisión corresponde al Ministerio de Educación, que entendió que debería ser así».

En todo este contexto, quiso destacar que, en base a estos resultados, «la ministra, Isabel Celaá, «ha dicho que pretende revisar el proceso selectivo para el próximo año».

A expensas de esos cambios, el resultado es que, «en las especialidades convocadas, las tasa de interinidad está ahora en el 10,62%». No detalló a cuánto asciende la total, pero sí confesó que «es excesivamente alta, fruto de años de convocatorias con escasos puestos por la limitación en la tasa de reposición». Con los procesos selectivos previstos hasta 2021, confía en llegar al 8% fijado por el Gobierno central. «Naturalmente, a mayores plazas de funcionarios, menos plazas de interinos a media jornada habrá. El hecho de que las haya no es un capricho de esta consejería, pero podemos hacer dos cosas: o quitarlas, que no nos parece procedente o convertirlas en enteras, que no nos parece defendible por cuestiones de eficiencia».

54 recursos de alzada

El resultado de las oposiciones vuelve a demostrar que éste es un sector muy feminizado: 271 mujeres (67%) consiguieron plaza frente a 129 hombres (32,3%). Hubo 54 recursos de alzada, un 1,45% sobre el total de aspirantes, «lo que demuestra que apenas hubo conflictividad». Entre las incidencias destacables durante el desarrollo, el de una madre en periodo de lactancia y una mujer que dio a luz. En el primer caso, los tribunales estimaron que un familiar estuviese con el bebé y a la opositora de le permitiera salir del aula para dar el pecho en caso necesario y, en el segundo, se le cambió la fecha para la presentación de la programación didáctica.