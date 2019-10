El plumero avanza en su expansión y llega a los Picos

Altera el paisaje, provoca alergias y consume recursos. Uno de los problemas medioambientales más graves de Asturias tiene nombre propio, 'Cortaderia selloana', e incluso un plan de acción para su control, pero las medidas puestas en marcha por el Gobierno del Principado requieren un tiempo que no concede. Mientras se desarrolla dicho plan, esta planta exótica más conocida como plumero de la Pampa se adapta a condiciones cada vez más extremas y mayores altitudes. El catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo Tomás Díaz, uno de los responsables de la redacción del protocolo de actuación, advierte de que se han llegado a ver ejemplares en zonas relativamente altas de los Picos de Europa. No obstante, el Parque Nacional asegura no haberlas detectado.

Tan obstinada es esta especie en su empeño de colonizar bordes de autopistas y vías de trenes, terrenos portuarios y, con aparente especial perseverancia, espacios abandonados como la ZALIA, que en algunos de los lugares donde ya se actuó han vuelto a aparecer poblaciones de esta especie invasora. A través de la autopista A-8, las semillas de la 'Cortaderia' viajan por toda la comunidad, haciéndola suya.

En el Principado, ocupa 1.200 hectáreas y casi la mitad de los ejemplares de plumero de la Pampa se han asentado en áreas de carácter industrial y comercial (48,5%) y el 26% de ellos jalonan las carreteras de la región. En menor porcentaje aparecen en lugares como minas y canteras (6%), solares urbanos (5,6%), vertederos y escombreras (6,3%) y vías de tren (3,1%). Si se actúa en un terreno y al poco tiempo vuelven los plumeros, ¿acaso caen en saco roto todos los recursos invertidos?

El plan de acción aprobado el 6 de agosto del año pasado, matiza Díaz, «no es de erradicación, porque eso es muy difícil, sino de control de las poblaciones del plumero». Dicho protocolo establece un tiempo de actuación de seis años. Es decir: contra el plumero, paciencia. Ahora mismo estamos en el segundo año de la primera fase, «en la que se actuará fundamentalmente en la zona occidental de Asturias con actuaciones puntuales en áreas muy densas de la zona central como la ZALIA o Siero». Durante los dos próximos años se combatirá la planta en el oriente y se volverá a arrancar algo del occidente, actuando ocasionalmente en el área central a la que se dedicarán los últimos dos años. La estrategia, por tanto, es «aislar todas las poblaciones de la planta en la zona central», un plan que ya se ha empleado en otros territorios.

El 28 de septiembre de 2018, la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medioambiente firmó con la empresa Tragsa el primer contrato por valor de 440.000 euros por el cual la compañía se hacía cargo de la puesta en práctica en los siguientes tres meses del plan de actuación contra el plumero de la Pampa en la zona occidental y parte de la central. Este año se invertirán otros 400.000 euros. Con estos trabajos «se pretende evitar el desplazamiento de la flora autóctona, la alteración de los ecosistemas en los que se presenta, la degradación del paisaje y la pérdida de biodiversidad». Los problemas que puede causar esta planta foránea no se derivan únicamente de su pronta floración que la lleva a ocupar los nichos de terreno que deberían ocupar las plantas autóctonas y destruir los hábitats: el plumero también entra en prados y cultivos, por lo que provocar pérdidas económicas y tener un gran impacto social.

2.815.175 ejemplares

Las técnicas utilizadas para eliminar los ejemplares de cortaderia son las siguientes: arranque manual de ejemplares de talla reducida y trabajos de corte únicamente de inflorescencias -flores que brotan de un mismo tallo-, arranque mecanizado de macollas o conjuntos de vástagos enteros, desbroce manual mecanizado de la parte aérea, desbroce químico por aplicación de herbicidas en áreas donde el nivel freático no es elevado y trabajos combinados de desbroce manual mecanizado y tratamiento químico posterior del rebrote o del tocón. Así, en la primera fase fueron eliminados 2.815.175 ejemplares y se retiraron 11.000 kilos de inflorescencias. «Hemos eliminado millones y millones de semillas», celebra Díaz. Hay que tener en cuenta que cada plumero produce unas 100.000 semillas al año y cada planta puede llegar a tener diez plumeros.

9 millones de euros

Pero el trabajo sigue y requiere una importante inversión. El catedrático de Botánica Tomás Díaz cifra en nueve millones de euros el presupuesto destinado para eliminar la invasión, un dinero que «no puede ser asumido por el Principado y uno de los motivos por los que en la zona central todavía se ve el plumero». Con el coste que implica, «la solución económica radica no solo en el Principado y los ayuntamientos, sino que debería recaer en el Estado». No obstante, esta última administración hace responsable de la eliminación a las autonomías.

Una posible solución sería que Bruselas catologue la especie como peligrosa para Europa, algo que según Díaz podría ocurrir pronto ya que para ello debe afectar al menos a tres países y el problema «ya no es exclusivo del norte de España sino que también el levante, Portugal, el sur de Francia y parte de Italia son zonas comprometidas por esta planta, una de las más peligrosas que hay». Si Bruselas la incluye como especie peligrosa, llegarán las subvenciones para su erradicación. Si hay dinero, habrá disponibilidad para reducir los tiempos y acabar antes con el problema.

Entre tanto, en Asturias el plumero ha llegado «a áreas protegidas por la Unión Europea como dunas, acantilados, marismas y zonas interiores al borde de bosques». También comienza a entrar en cultivos y 'praos' y a afectar a un aspecto no solo medioambiental, sino económico. Sus efectos se notan también en la salud humana: al igual que todas las gramíneas, su polen es alergógeno y está provocando un nuevo pico de alergias en esta época del año, cuando lo habitual en la cornisa Cantábrica es que sea en primavera. «Se está adaptando a unas condiciones más extremas de vida, ya que estas plantas tienen una gran capacidad de adaptación a ambientes extremos». De hecho, antes tenía «una especie de límite bioclimático y no aparecía por encima de los 600 o 700 metros de altitud, pero ahora ya hay poblaciones capaces de resistir una cierta cantidad de heladas». El plumero es sin duda «la planta invasora más peligrosa en estos momentos, y hay que controlarla antes de que siga adaptándose y alcance más áreas».