La llegada de inmigrantes contiene la pérdida de población de Asturias

La línea de población de Asturias sigue al alza. Después de romper hace tres años la tenden a la baja, el número de habitantes ... que residen en la región crece, de forma lenta, pero continuada. La llegada de inmigrantes es, sin duda, el principal motivo para que en una tierra envejecida como es la nuestra y donde el número de nacimientos sigue bajando hay que buscarlo fuera de nuestras fronteras. Porque son ellos los que están evitando que Asturias baje de esa barrera psicológica que es el millón de habitantes.

Según los datos de población hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística, en Asturias residían a fecha de 31 de octubre pasado 1.020.099 habitantes. Son 7.455 más que los que se contabilizaban en el mismo periodo del año pasado, cuya cifra era de 1.012.644 personas. Estos mismos datos reflejan que uno de diez residentes en Asturias nacieron fuera de nuestro país. Entre enero y octubre pasados estaban censados en la región 124.155 extranjeros, lo que supone el 12,17% de la población total. En el mismo periodo del pasado año, eran 111.878 personas provinientes de otros países las que vivían en el Principado.

Según los datos del INE, las mujeres son mayoría en Asturias, más de la mitad de la población. En la región residen 532.572 mujeres, frente a los 487.437 hombres censados.

Casi un tercio de la población, 277,320, asturiana tiene más de 65 años y 22.514 personas tienen 90 o más años. Precisamente el número de 'güelos' de Asturias -los de 100 o más años- que viven en la región es de 674 personas.

49.4 millones en España

Los extranjeros no sólo permiten a Asturias crecer en número de habitantes, sino que es una tendencia generalizada en toda España. La población residente nuestro país se sitúa en máximos históricos al alcanzar los 49.442.844 personas. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado es de 474.454 personas y en el tercer trimestre de 2025 ha sido de 105.488 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento poblacional de España también se ha debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que las nacidas en España ha disminuido. Esta población nacida en el extranjero -de 9.825.266 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, la cifra de extranjeros ha aumentado en 78.937 personas durante el trimestre, hasta 7.132.324. La población de nacionalidad española ha aumentado en 26.551.

Respecto al número de hogares, éste se situó en 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, con un aumento de 55.109 durante el tercer trimestre de 2025.

Migraciones extreriores

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el tercer trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 32.100 llegadas a España), la española (24.500) y la marroquí (23.400), seguida de Venezuela (20.500), Perú (16.000), Italia (8.100), Argelia (7.000), Argentina (6.100), Ucrania (5.900 y Rumanía (5.800).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la española (con 9.100 salidas), la colombiana (8.200), la marroquí (7.900), la rumana (4.400), Perú (3.800), Venezuela (3.500, Ucrania (3.300), Italia (2.800), China (2.200) y Honduras (1.9009.

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,40%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%), seguidas de Cataluña y Navarra (0,32%). En La Rioja y Asturias el incremento fue del 0,30%, Cantabria 0,27%, Melilla 0,24%, Castilla y León 0,23%. Por de debajo de la media nacional (0,21%), se sitúan Galicia e Islas Baleares (0,20%), Murcia (0,19%), País Vasco (0,18%), Canarias (0,16%), Extremadura (0,11%), Comunidad de Madrid (0,09%), Ceuta Y Andalucía (0.06%).