La llegada de inmigrantes contiene la pérdida de población de Asturias

La región cuenta con 1.020.099 habitantes, 7.455 más que hace un año. La población extranjera que reside en la región se acerca a las 125.000 personas, más de un 12% de la población total

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:04

La línea de población de Asturias sigue al alza. Después de romper hace tres años la tenden a la baja, el número de habitantes ... que residen en la región crece, de forma lenta, pero continuada. La llegada de inmigrantes es, sin duda, el principal motivo para que en una tierra envejecida como es la nuestra y donde el número de nacimientos sigue bajando hay que buscarlo fuera de nuestras fronteras. Porque son ellos los que están evitando que Asturias baje de esa barrera psicológica que es el millón de habitantes.

