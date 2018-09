Podemos e IU piden más ayudas para los apicultores ante una campaña «catastrófica» Nel Acebal La formación morada insta al Principado a declarar zona castastrófica el terreno apícola AGENCIAS Miércoles, 19 septiembre 2018, 18:23

Más ayudas para que los apicultores puedan paliar las pérdidas de una campaña que califican como «catastrófica». Es lo que han pedido este miércoles Podemos e IU. Es más, la diputada regional de la formación morada Paula Valero ha instado al Gobierno del Principado a declarar zona catastrófica el terreno apícola y que, además, se prorroguen las ayudas a los trabajadores del sector y que las subvenciones europeas se destinen a la alimentación de las colmenas.

«El Gobierno asturiano no ha propuesto ninguna medida para hacer frente a la grave situación que padece el sector apícola. En un año en el que prácticamente no va a haber cosecha de miel asturiana, como consecuencia de la climatología, pedimos al Ejecutivo de Javier Fernández que declare zona catastrófica el terreno apícola», ha dicho la diputada de la formación morada en nota de prensa tras reunirse esta mañana con representantes de Promiel y de la Federación Asturiana de Apicultores.

Valero, que ha mostrado su preocupación por este sector ganadero, ha criticado al Gobierno de Asturies por su falta de previsión «ante una circunstancia que era obvio que iba a suceder» y por «no mimar a un sector clave en el medio rural».

La diputada de Podemos ha anunciado que otras comunidades autónomas que se han visto afectadas por la baja producción de miel, van a solicitar la zona catastrófica para sus territorios «con lo que se podía aprovechar para solicitar ayudas europeas para paliar la baja producción de miel». En ese sentido, ha pedido que las subvenciones de Europa se destinen a la alimentación de las colmenas «para garantizar que en el año 2019 sí haya producción de miel».

Ante esta circunstancia, la parlamentaria ha explicado que desde el Grupo Parlamentario Podemos Asturies han registrado una proposición no de ley «para respaldar al sector apícola asturiano que este año ha sufrido importantes pérdidas económicas». «Confiamos que el resto de formaciones políticas apoyan nuestra propuesta cuando se debata en el Parlamento», ha añadido.

«Sector estratégico»

Por su parte, la diputada de IU María José Miranda ha reclamado medidas compensatorias para el sector dada la «infortunada» recolección de miel y polen de las colmenas en la mayoría de las explotaciones.

La diputada de IU también apunta que existen seguros por la sequía pero no por la excesiva lluvia, la humedad o las bajas temperaturas que hacen que en esta temporada algunos apicultores no recojan ni un kilo de miel, o en el mejor de los casos, la producción no llegue ni a la tercera parte del año pasado.

Miranda reconoce la necesidad de apoyo al sector y de que los fondos destinados a la apicultura no se pierdan y se apliquen realmente. «La apicultura es un sector estratégico para el medio rural asturiano sin olvidar la parte ambiental que regalan con su actividad a toda la población», afirma la responsable de IU.