Podemos reclama que el terreno apícola sea declarado zona catastrófica El mal tiempo ha mermado la producción de miel por lo que IU pide ayudas compensatorias para los productores M. M. C. GIJÓN. Jueves, 20 septiembre 2018, 03:10

Las malas condiciones meteorológicas de la primera mitad del año, con abundantes lluvias, han hecho que la producción de miel prevista en Asturias esta temporada sea prácticamente testimonial. En el mejor de los casos, un tercio de lo que es habitual.

Por ello, Podemos e Izquierda Unida reclamaron ayer del Ejecutivo regional que se aporten ayudas a los productores para que puedan paliar las pérdidas y alimentar a las colmenas durante el próximo invierno.

Así, la diputada de Podemos Paula Valero registró una proposición no de ley en la que insta al Principado a que declare zona catastrófica el terreno apícola, que se prorroguen las ayudas a los trabajadores del sector y que las subvenciones europeas se destinen a la alimentación de las colmenas. «El Gobierno asturiano no ha propuesto ninguna medida para hacer frente a la grave situación que padece el sector apícola», indicó Valero, que acusó al Ejecutivo de Javier Fernández de «falta de previsión ante una circunstancia que era obvio que iba a suceder».

Valero se reunió ayer con representantes de Promiel y de la Federación Asturiana de Apicultores. El presidente de la primera indicó que «es el peor año que se recuerda», mientras que el veterinario Óscar Fernández dijo taxativo que «este año no habrá miel en Asturias».

María José Miranda, diputada de Izquierda Unida, también reclamó por su parte medidas para compensar las graves pérdidas sufridas por los apicultores asturianos que han de soportar unos elevados costes para mantener sus colonias.

Miranda indicó que «existen seguros por la sequía, pero no por la excesiva lluvia, la humedad y las bajas temperaturas que hacen que en esta temporada algunos apicultores no recojan ni un kilo de miel o, en el mejor de los casos, la producción no llegue ni a la tercera parte del año pasado».

La diputada reconoció la necesidad de apoyar al sector y de que los fondos destinados a la apicultura no se pierdan «y se apliquen realmente. La apicultura es un sector estratégico para el medio rural asturiano sin olvidar la parte ambiental que regalan con su actividad a toda la población», afirmó.

La escasa producción de miel de esta temporada complica también la supervivencia de las abejas durante el invierno, ya que no hicieron acopio de alimento suficiente para tener reservas hasta la primavera. Por eso hay que destinar recursos a la alimentación de las colmenas «para que no se mueran».