Concentración de jueces y ciudadanos ante la Audiencia Provincial. Alex Piña
Juzgados en Asturias

El Poder Judicial teme que a partir de enero los ciudadanos acaben «deambulando» por los juzgados

Los tribunales de instancia relevarán a los juzgados unipersonales. Ante el cambio el CGPJ reclama mejores medios informáticos, folletos, renovar la señalización y más funcionarios

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:23

Comenta

El 1 de enero los trabajadores de los juzgados de Asturias afrontan un cambio organizativo de calado. Entra en acción la tercera y ... última fase de la constitución de los Tribunales de Instancia. Hasta ahora, la base del modelo eran los juzgados unipersonales repartidos en los 18 partidos judiciales de Asturias, un reparto que tiene su origen en una ley de 1870 y que aseguraba una cierta cercanía del juez a su distrito.

