Un «poder preventivo» para salvaguardar a los enfermos de alzhéimer Las abogadas Sofía y Laia Duart Álvarez Cienfuegos, junto al médico Pablo Belderraín, en la jornada sobre el alzhéimer. / CAROLINA SANTOS Sábado, 21 septiembre 2019, 03:49

Cómo evitar que entidades bancarias, familiares o personas del entorno se aprovechen de los enfermos de alzhéimer fue lo que explicaron ayer las abogadas Sofía y Laia Duart Álvarez Cienfuegos en el marco de la XXIII jornadas organizadas por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Adafa), en Gijón. Lo que hay que hacer, apuntaron, es «contar con un poder preventivo», trámite que se realiza ante notario y mediante el cual uno puede dejar instrucciones de cómo quiere que se administre su patrimonio y qué quiere que se haga con su persona. También abordaron el tema del internamiento no voluntario: «Para ingresar a una persona en una residencia u hospital se necesita siempre una autorización judicial, porque, aunque estas personas no se oponen directamente al internamiento, su pasividad se considera no consentimiento. Por eso antes hay que pedir la autorización».