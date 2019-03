Polémica por la adhesión de Adriana Lastra al paro feminista

La adhesión de la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, a la movilización del 8-M ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Lastra escribió en uno de sus perfiles que para ese día solo tiene reservado en su agenda espacio para participar en los actos de la huelga feminista, y anunció que su salario de ese día será donado al Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias. Su mensaje fue replicado por tuiteros que le reprocharon que se sume a la huelga y que cobre el salario correspondiente al día de trabajo, aunque posteriormente decida donarlo.

«Las diputadas no tenemos una relación laboral con el Congreso y por eso no es posible descontarnos el salario de ese día. La manera de demostrar mi compromiso con la huelga feminista es donarlo a organizaciones feministas. Parece que hay a quien le molesta hasta eso», escribió posteriormente la dirigente socialista asturiana.

Es verdad que entre los diputados y el Congreso no existe una relación laboral y que, por tanto, no es posible descontarles el salario en una situación de estas características. Que, de hecho, no es la primera vez que sucede. Como acto simbólico, parlamentarios que se han sumado a huelgas en el pasado han decidido donar la parte del sueldo que correspondería a esa jornada a organizaciones vinculadas con la movilización en cuestión.