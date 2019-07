Un policía nacional de Oviedo denuncia el extravío de su pistola y termina suspendido siete días Imagen de archivo de un Policía Nacional en Oviedo. / PABLO LORENZANA El TSJA le culpa de incurrir en «una negligencia inexcusable» por pasar «más de tres meses» sin comprobar si el arma seguía en su taquilla R. MUÑIZ GIJÓN. Viernes, 26 julio 2019, 02:02

Un agente del Cuerpo Nacional de Policía adscrito al cuartel de Buenavista, en Oviedo, se ha topado con una sanción de siete días de suspensión de sus funciones por extraviar la pistola que tenía confiada. Fue el propio policía el que denunció el robo del arma y quien ha visto cómo sus recursos en contra del castigo impuesto eran desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Los hechos se remontan a septiembre de 2017. El sujeto estaba de servicio en la Unidad de Acceso Restringido del HUCA y recibió una orden de sus superiores. Debía ponerse el uniforme reglamentario, coger su arma, y reforzar la seguridad en la Junta General del Principado. Según aseguró el propio policía, para cumplir las instrucciones regresó al cuartel y abrió su taquilla. Allí aseguraba haber dejado su pistola marca Star 28 PK cuando acabó la anterior guardia en la que la necesitaba. Fue el 28 de mayo y desde entonces, dijo, no había vuelto a usar el armario. Por más que rebuscó en las dependencias policiales, no fue capaz de localizar la pistola.

El agente denunció el 4 de septiembre la sustracción del arma dentro del propio cuartel. La sospecha sin embargo se le volvió en contra. La Jefatura Superior comunicó los hechos a la Dirección General de Policía, que procedió a incoarle un expediente. El régimen disciplinario que rige en el cuerpo califica de falta grave «dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable de los distintivos de identificación o del arma reglamentaria». El reglamento de armas obliga además a los dueños de las mismas a «guardarlas en lugar seguro y a adoptar las medidas necesarias para evitar su pérdida, robo o sustracción».

El instructor del expediente denegó parte de las pruebas que en su defensa propuso el agente y terminó interesando la sanción. Entendía que el funcionario incurrió en una «evidente falta de control sobre la custodia, depósito, recogida o porte de su arma reglamentaria», y que su actitud fue «altamente negligente» por dejar la pistola en un lugar que no era idóneo, no revisarlo durante más de tres meses, y no adoptar «medidas tendentes a evitar su sustracción». En consecuencia el denunciante que se presentó como víctima del robo terminó castigado al ser visto como culpable de no evitar la sustracción.

El señalado recurrió al TSJA aduciendo que se habían vulnerado sus derechos y que, como mucho, aquello era una falta leve. Los jueces sin embargo han confirmado la sanción.