La Policía sospecha que la novia de Iván Castro fue «la autora intelectual» del crimen Marta R., novia de Iván. / E. C. Los investigadores creen que incluso preparó su coartada al guardar los tiques de haberse hecho la manicura y de haber salido de copas esa noche MARTA VARELA LANGREO. Miércoles, 24 octubre 2018, 03:43

La muerte de Iván Castro, ocurrida en un garaje de La Felguera, en Langreo, el 7 de diciembre de 2018, acarrea nuevas líneas de investigación. De hecho, ayer se decidió no continuar con la búsqueda del arma en las proximidades del puente de Vegalencia en Soto de Rey. Las continuas riadas del pasado invierno hacen presuponer que el arma ya no está en el lugar que indicó el asesino confeso Nelson A..

Además, la Policía tampoco descarta que la pista no sea muy correcta, por lo que se siguen otras vías. Presuntamente, el taxista se habría desecho del arma con la que ejecutó a Iván Castro de tres disparos, uno de ellos directamente a la cabeza con la víctima ya en el suelo, a las pocas horas de cometer el crimen. Hace ya diez meses.

Junto a la localización del arma, la investigación se centra ahora en cerrar todas las lagunas sobre lo ocurrido aquel día fatídico. Y es que la versión del presunto asesino no cuadra con las pruebas, ya que explicó que Iván estaba armado y, tras un forcejeo, la pistola se disparó. Algo incomprensible para los investigadores ya que la víctima recibió «un tiro de gracia» cuando estaba en el suelo.

Marta R. se habría quejado de supuestos malos tratos psicológicos por parte de la víctima

Por su parte, Marta R. habría declarado que se enteró de que Nelson había matado a Iván durante el pasado mes de febrero, cuando ambos ya vivían juntos. No lo denunció y la convivencia continuó hasta su detención hace apenas una semana. Entonces declaró que fue el propio Nelson el que le confesó el crimen Pasaban aproximadamente dos meses desde la muerte.

La principal incógnita ahora es el motivo que llevó a Nelson A. a disparar el arma que terminó con la vida de Castro tras esperarlo en el garaje donde guardaba su vehículo. Además, también a delimitar el papel que jugó Marta R., dado que algunas pistas conducen a que se la pueda considerar como la autora intelectual e inductora del mismo. Las pruebas apuntarían a que fue ella la que facilitó la entrada de Nelson al garaje y al conocimiento del horario en el que iba a acudir a ese local. No hay que olvidar que la víctima casi no salía de casa debido a la leucemia que padecía y de la que se estaba recuperando. Sólo Marta R. y Iván Castro sabían que este último iba a salir esa tarde, dado que no seguía ninguna rutina.

Además se cree que pudo utilizar unos supuestos malos tratos psicológicos para convencer a Nelson de cometer el crimen. De hecho, aunque no ha reconocido su implicación en la muerte de su novio, sí que habría referido posible episodios de malos tratos psicológicos para hablar de su situación.

Incriminatoria también fue la coartada que presentó cuando se le inquirió donde había estado la tarde del crimen. Marta estaba preparada y presentó una coartada casi perfecta, había llamado una amiga y guardaba el tique de haberse arreglado las uñas, además de otro de haber tomado algo en una cafetería-pastelería de La Felguera junto a su amiga. Todo ello no resulta muy habitual, según han explicado fuentes cercanas a la investigación.

«Necesitamos un porqué»

La familia explicaba ayer que «necesitamos un porqué al asesinato de Iván». Algo que la Policía intenta clarificar. Iván Castro tenía 31 años cuando en la tarde del 7 de diciembre de 2017, tres disparos terminaron con su vida en el garaje donde guardaba su coche.

Venía de visitar a un amigo en Carbayín. Dentro del garaje lo esperaba Nelson A., autor material de los disparos que, según su propia confesión, terminaron con la víctima. Nelson estaba enamorado de Marta, que a su vez era novia de Iván.