Pon tu casa a punto al mejor precio

Ok Sofás, Muebles Fhoa y Noas's Beds visitan un año más la Feria Internacional de Muestras de Asturias

Aprovechar la visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, para renovar algún espacio del hogar es todo un clásico. Y es que la FIDMA es el escenario perfecto para descubrir propuestas atractivas para todos los gustos. En estos casos, una parada imprescindible es el stand del Grupo Fhoa, donde se puede encontrar todo lo necesario para poner la casa a punto.

Especialistas en mobiliario y decoración, desde su ubicación habitual en el Pabellón de Asturias, Grupo Fhoa ofrece una amplísima variedad de productos y servicios, a través de sus tres marcas consolidadas: Ok Sofás, Muebles Fhoa y Noa's Beds. Esto permite a los visitantes acceder en un mismo espacio a sofás, muebles de dormitorio o salón, colchones y complementos de decoración.

Ofertas de Feria

Estos días de Feria, Grupo Fhoa sorprende a los clientes con novedades y oportunidades irrepetibles. Merece la pena acercarse a conocer sus colecciones en mobiliario juvenil y matrimonial, cocinas o baños. También realizan reformas parciales o integrales, con un servicio llave en mano para quienes quieren su casa lista para entrar a vivir.

Ok Sofás, marca líder en descanso y confort a nivel nacional, dispone de una gran variedad de sofás, sillones y butacas de diferentes estilos. Por su parte, Noa's Beds trabaja con primeras marcas como Karibian Descanso o Relax, con colchones, somieres y canapés que garantizan el mejor descanso.

Además de los tradicionales descuentos especiales por feria, el grupo ofrece facilidades de pago, con financiación hasta en 36 meses sin intereses, y con una ventaja añadida: empiezas a pagar en noviembre. Y como siempre, el servicio de entrega es gratuito en toda Asturias.

Nueva apertura

Este mes de agosto, además, Grupo Fhoa está de estreno. El próximo 22 de agosto abrirá una nueva tienda de Noa's Beds en la calle Menéndez Pelayo, 30 que se suma a sus otros dos puntos de venta en Gijón: Noa's Beds en calle Luanco, 1 y Ok Sofás, en calle Menéndez Pelayo, 32. Tres tiendas con las que el Grupo continúa su expansión en la ciudad, dando soluciones integrales para el hogar.

