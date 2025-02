Los portales de los edificios avilesinos, convertidos en puntos de vacunación

Lunes, 22 de febrero 2021, 01:17 | Actualizado 07:26h. Comenta Compartir

Los portales de varios edificios de Avilés se han convertido estos días en provisionales puntos de vacunación contra el coronavirus. Los sanitarios que se desplazan por los domicilios de la zona para suministrar la vacuna a grandes dependientes cuyo estado de salud no les permite abandonar sus hogares están citando en los propios portales de los edificios a otras personas para aprovechar al máximo cada uno de los viales. Y es que debe recordarse que las vacunas que se utilizan hasta la fecha no son unidosis, sino que de cada vial se extraen cinco o seis dosis que, si no se administran en el momento, se pierden. No obstante, esta práctica ha llamado la atención en Avilés e incluso se han escuchado quejas por parte de vecinos al entender que no se está respetando la distancia de seguridad ni la intimidad de las personas.