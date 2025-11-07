Portes: «No es cierto que quien se va no vuelve y eso es claro en Asturias» El Premio Princesa de Ciencias Sociales cubano abrió el IV Congreso de Asturianía que apuesta por la tierra «que nos une» como oportunidad

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:49

El IV Congreso Mundial de Asturianía arrancaba en el Teatro Riera de la antigua puebla de Maliayo bajo el lema 'Asturias (lo que) nos une', una acertada síntesis del propósito de este encuentro en el que se conectan, por un lado el profundo vínculo sentimental, cultural o social de la emigración con la tierra de origen y de esta con sus expatriados, y por otro las oportunidades de todo tipo que favorece la existencia de este vínculo.

En la sesión inaugural hubo un fiel reflejo de ambas cosas, con emoción compartida en el recuerdo y homenaje al fallecido expresidente del Principado y del Consejo de Comunidades Asturianas, Antonio Trevín. También puesta de manifiesto en la intervención del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, a quien se le quebró la voz cuando rememoró a su propio abuelo, emigrado con 13 años a Argentina. Pero, sin duda, el gran protagonismo se lo llevó el sociólogo cubano-norteamericano y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, Alejandro Portes con su conferencia, una auténtica lección magistral sobre las migraciones y su relación con el desarrollo nacional.

El prestigioso investigador de las universidades de Princeton y Miami comenzó exponiendo las diversas teorías que han tratado de explicar el fenómeno de las migraciones para recorrer en el tiempo los distintos tipos de las mismas: desde los colonos europeos de los siglos XVI al XVIII, los esclavos africanos del XVI al XIX, los trabajadore reclutados desde el XIX al primer tercio del XX o los migrantes autoincentivadodesde finales del pasado siglo al presente.

Portes se detuvo a analizar esa realidad actual y la problemática que plantea: «vacía los lugares de origen de población y fuerza laboral», mientras en los de destino favorece la expansión «de una economía informal» y el crecimiento de «una población al margen del orden establecido», con el resultado del «nativismo y la radicalización hacia la derecha en buena parte de la ciudadanía nativa en los países receptores». Frente a quienes solo ven lo negativo de esa realidad, el sociólogo arrojó luz planteando la relación entre migraciones y desarrollo nacional. Y citó al último Premio Princesa en Ciencias Sociales, Douglas Massey para destacar «el papel positivo de las remesas en los países emisores, tanto en el desarrollo de los lugares y de origen como en la condición social de sus poblaciones». Puso como ejemplo la contribución al desarrollo científico y tecnologico de profesionales expatriados en India o China. «No es cierto que los que se van no regresan y en el caso de Asturias eso es muy claro» afirmó. Y frente a las posturas xenófobas encarnadas en el trumpismo y en políticos como Stephen Miller, fue claro en defender que «el balance de las migraciones laborales a partir del s XIX en general ha beneficiado definitivamente a las lugares de origen como de recepción». En ese sentido elogió a España como «ejemplo para el resto de Europa gracias a su flujo de inmigrantes y a los vínculos transnacionales que estos han logrado establecer entre sus lugares de origen y las de destino»y auguró un futuro positivo si logra expandirse esta trayectoria.

Desde el optimismo habló también el presidente del Principado, Adrián Barbón al destacar el cambio producido en nuestra región frente a los tiempos en que miles de Asturianos tuvieron que emigrar: «Esta tierra que nos une, ha pasado de ser punto de partida a convertirse en puerto de acogida y refugio seguro. Hemos logrado un récord histórico de retorno y mantenemos balances migratorios positivos en la mayoría de los concejos», apuntó.

La presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, reivindicó que «Asturias no termina en su geografía»y se refirió al Congreso como «no solo un encuentro institucional, es un a afirmación de identidad y un acto de futuro».

Las buenas prácticas en los Centros Asturianos y la creación de contenidos de Asturias en red completaron la primer jornada.

