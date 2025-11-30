Álvaro Queipo, en la concentración del PP en Madrid: «Esto no es un Gobierno, es una mafia organizada. España está harta. Asturias está harta»

Diputados regionales y nacionales, senadores, alcaldes, concejales y afiliados y simpatizantes del PP de todas las juntas locales de Asturias acudieron este domingo ... a Madrid para participar en la concentración contra la corrupción política que, denuncian, se ha instaurado en el Gobierno de Pedro Sánchez hasta niveles que entienden que no son compatibles con un Estado de derecho.

La delegación asturiana, cerca de doscientas personas que se desplazaron hasta la capital en tres autobuses y varios coches particulares, estuvo encabezada por el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien se mostró desconcertado con lo que está ocurriendo en el país. «Esto no es un Gobierno, es una mafia organizada», denunció el también portavoz del PP en la Junta General, que ve imprescindible «elevar la voz y decir que hasta aquí hemos llegado» porque »España está harta, Asturias está harta». Queipo, acompañado por la secretaria general de la formación en Asturias, Beatriz Llaneza, calificó la situación política nacional como «absolutamente anormal» y reclamó, en línea con la petición de su partido a nivel nacional, la convocatoria urgente de elecciones generales.

La manifestación, bajo el lema «Efectivamente: ¿mafia o democracia?» y a la que, según fuentes del PP, habrían acudido unas 80.000 personas en torno al Templo de Debod, responde al llamamiento que hizo directamente Alberto Núñez Feijóo después de que el pasado jueves el Supremo enviara a la cárcel a un segundo secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García.

El líder del PP asturiano destacó que se trata de una protesta «pacífica y necesaria» ante un Gobierno «absolutamente asediado por la corrupción», ya que, en su opinión, los acontecimientos de los últimos días, con la inhabilitación también del fiscal general, «son inauditos». «El fiscal general del Estado ha sido condenado, un exsecretario de Organización del PSOE ha entrado en prisión y otro ha estado en preventiva, pudiendo volver a entrar», enumeró Queipo, quien advirtió incluso de la situación «insólita» que supone que el exministro José Luis Ábalos «esté pasando noche en la cárcel con su acta de diputado en la mano». Queipo añadió que «Pedro Sánchez no debería ni siquiera haber comenzado la legislatura» y asumió que una moción de censura «no da en números», pero defendió que «lo que hay que hacer es convocar elecciones».