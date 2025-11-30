El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Corte total en la Ruta del Cares por un derrumbe
Álvaro Queipo (en la primera fila, en el centro), junto a otros afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Asturias que han asistido a la manifestación en Madrid. PP
Manifestación del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez

Álvaro Queipo, en la concentración del PP en Madrid: «Esto no es un Gobierno, es una mafia organizada. España está harta. Asturias está harta»

El PP asturiano moviliza a unas doscientas personas que viajaron a Madrid en tres autobuses y varios coches particulares para participar en la protesta «contra la corrupción política» y para reclamar elecciones generales

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:04

Comenta

Diputados regionales y nacionales, senadores, alcaldes, concejales y afiliados y simpatizantes del PP de todas las juntas locales de Asturias acudieron este domingo ... a Madrid para participar en la concentración contra la corrupción política que, denuncian, se ha instaurado en el Gobierno de Pedro Sánchez hasta niveles que entienden que no son compatibles con un Estado de derecho.

