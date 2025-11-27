El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias.

El PP de Asturias presentará «al 99,99%» una enmienda a la totalidad a los presupuestos: «No se puede hacer peor»

Álvaro Queipo critica la reforma fiscal del Gobierno y el retraso en la presentación de los presupuestos porque «no quiere que nadie hable de ellos»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

No hay mucho margen de duda. El presidente del PP, Álvaro Queipo, evitó confirmar al 100% que su formación presentará una enmienda a la totalidad, ... argumentando que aún no conoce el proyecto de ley presupuestario, que será aprobado el próximo lunes 1 de diciembre por el Gobierno regional y elevado ese mismo día a la Junta General para iniciar su tramitación. Sin embargo, no dejó mucho margen para la sorpresa. «Es, al 99,99%, más que probable que haya enmienda a la totalidad. Tendría que haber una sorpresa enorme en esas cuentas para que me hicieran reflexionar sobre la posibilidad de no presentar una enmienda a la totalidad, porque no se puede hacer peor. Pero veremos si tienen esa capacidad de sorprendernos», ironizó el también portavoz del grupo parlamentario en la Junta.

