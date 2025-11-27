El PP de Asturias presentará «al 99,99%» una enmienda a la totalidad a los presupuestos: «No se puede hacer peor»

No hay mucho margen de duda. El presidente del PP, Álvaro Queipo, evitó confirmar al 100% que su formación presentará una enmienda a la totalidad, ... argumentando que aún no conoce el proyecto de ley presupuestario, que será aprobado el próximo lunes 1 de diciembre por el Gobierno regional y elevado ese mismo día a la Junta General para iniciar su tramitación. Sin embargo, no dejó mucho margen para la sorpresa. «Es, al 99,99%, más que probable que haya enmienda a la totalidad. Tendría que haber una sorpresa enorme en esas cuentas para que me hicieran reflexionar sobre la posibilidad de no presentar una enmienda a la totalidad, porque no se puede hacer peor. Pero veremos si tienen esa capacidad de sorprendernos», ironizó el también portavoz del grupo parlamentario en la Junta.

Queipo, tras insistir en que no puede valorar el texto aún, entiende que existen «antecedentes» suficientes como para vaticinar que la propuesta presupuestaria del Gobierno regional será «penosa», ya que se ha sustentado sobre una reforma fiscal que, según insisten desde el PP, «supone una subida de impuestos a los asturianos, especialmente a las rentas medias». Los populares entienden que, al no deflactar los tramos impositivos e incluir mecanismos para que las rentas de más de 55.000 euros no se beneficien de la rebaja en el primer tramo, estos contribuyentes sufrirán una subida fiscal encubierta.

Además, lamenta Queipo, la negociación con la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha implicado un incremento impositivo aún mayor al previsto inicialmente para los grandes tenedores, a través del Impuesto de Transmisiones. «Nosotros advertimos que no entraríamos a negociar un presupuesto para Asturias que se basara en una subida de impuestos. Ahora estamos esperando a conocer el texto», indicó el presidente del PP, quien, al igual que lo hicieron el portavoz de Hacienda y el portavoz adjunto de su grupo, Andrés Ruiz y Luis Venta Cueli, respectivamente, lamentó el retraso en la presentación de las cuentas autonómicas, incumpliendo el Estatuto de Autonomía, y dejando escaso margen para su tramitación y debate en la Junta. «No se presentan tarde, sino muy tarde», se quejó Queipo, quien entiende que se trata de una estrategia del Gobierno precisamente para imposibilitar un análisis pormenorizado de las cuentas por parte de expertos. «El Gobierno sabe que nos va a presentar unos malos presupuestos y no quiere que nadie hable de ellos», censuró.

De ahí que el PP no oculte su intención de presentar una enmienda a la totalidad, porque «no participaremos en esta pantomima que ha montado el Gobierno con estos presupuestos, que, por lo que sabemos, están inflados a base de exprimir a impuestos a los asturianos y que ya veremos qué medidas recogen». «Si son las de siempre, que son pocas y además luego se incumplen, el PP no puede estar en eso. Es un engaño a Asturias», concluyó.