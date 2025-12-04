El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sandra Camino, diputada del PP de Asturias.
El PP alerta: Asturias corre riesgo de perder millones de la UE por no gastarlos antes de junio

Solo a Cogersa se le concedieron ocho millones para las obras en dos plantas de reciclaje que sigue sin contratar. Los populares demandan un «plan de choque»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:32

Las ayudas del Plan de Recuperación destinadas a financiar obras están condicionadas a concluir los trabajos el 30 de junio, mientras que otras iniciativas ... cuentan hasta finales de 2026. Ante esa situación el PP de Asturias ha echado cuentas constatando que el sector público asturiano está en serio riesgo de perder parte de las subvenciones asignadas.

