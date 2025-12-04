El PP alerta: Asturias corre riesgo de perder millones de la UE por no gastarlos antes de junio

Las ayudas del Plan de Recuperación destinadas a financiar obras están condicionadas a concluir los trabajos el 30 de junio, mientras que otras iniciativas ... cuentan hasta finales de 2026. Ante esa situación el PP de Asturias ha echado cuentas constatando que el sector público asturiano está en serio riesgo de perder parte de las subvenciones asignadas.

Es el caso por ejemplo de Cogersa. En julio de 2024 se le concedieron cinco millones para que financiara la ampliación de su planta de biometanización, la instalación que recicla las sobras de comida y los restos de poda. No fue hasta julio de 2025 cuando el consorcio licitó un encargo de redacción del proyecto y ejecución de la obra, concurso que en sus pliegos ya asumía que «difícilmente» aprovecharía la subvención y que finalmente fue declarado desierto por falta de aspirantes. Dado que estimada en doce meses el tiempo que llevaba hacerlo todo, el riesgo de perder la ayuda es alto.

Parecido ocurre con los tres millones para un nuevo centro de recepción y triaje de residuos domésticos. Es un trabajo que aún no ha salido a concurso y que, según el último presupuesto de Cogersa, puede exigir tres ejercicios. También con ayudas del Plan de Recuperación estaba previsto que saliera el centro de recuperación de enseres ubicado en un edificio singular de Granda (Siero), ambición que el pasado año se anunciaba en 3,9 millones, ahora se presenta por encima de los diez millones y sigue sin tener un proyecto de rehabilitación.

En estos y otros casos puso la lupa ayer Sandra Camino, diputada del PP, para demandas un «plan de choque inmediato de ejecución real y urgente» que identifique los proyectos en situación crítica de perder estos fondos de la UE. La parlamentaria demandó que «no sean los asturianos quienes paguen por errores de gestión del Gobierno».