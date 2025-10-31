El PP da por cerrada la negociación en materia presupuestaria: «No hay más que hablar»

El Partido Popular dio este viernes por cerrada la negociación de los presupuestos autonómicos de 2026 con el Gobierno regional tras una «muy breve» ... reunión, que apenas duró media hora, presidida por el presidente del Gobierno, Adrián Barbón, y en la que participaron tanto la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, como el de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas.

El presidente del PP, Álvaro Queipo, entiende que ya «no hay nada más que hablar» después de que el Ejecutivo regional haya confirmado su intención de dar continuidad a su propuesta de reforma del IRPF, que prevé una rebaja fiscal a las rentas más bajas pero también una subida a las rentas de más de 175.000 euros y a los grandes tenedores a través del Impuesto de Transmisiones. «Estamos ante un Gobierno que acepta que está en un momento histórico de máximo nivel de ingresos, pero que no quiere bajar los impuestos a los asturianos y por tanto nosotros no podemos estar en ese planteamiento», argumentó el también portavoz del grupo parlamentario popular, Álvaro Queipo, quien acudió a la reunión acompañado por la secretaria general del PP, Beatriz Llaneza, y los diputados Luis Venta Cueli y Andrés Ruiz. «El Partido Popular no va a negociar unos presupuestos que lo que hacen es aumentar los ingresos a base de exprimir a los asturianos», reprochó el líder popular.

Queipo se mostró convendido además de que el Gobierno regional optará por buscar el apoyo de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quien también ha condicionado la negociación presupuestaria a la reforma del IRPF pero que, al contrario que el PP, ha planteando una mayor presión fiscal a las rentas de más de 120.000 euros, y no sólo a partir de los 175.000. «Me imagino que este Gobierno va a tragar con todo lo que Covadonga Tomé les plante», reprochó Queipo, quien entiende que la propuesta de la exdiputada de Podemos no hace más que «redoblar la apuesta y someter aún a más esfuerzo fiscal a los asturianos».