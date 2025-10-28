El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El consejero Marcelino Marcos Líndez y los diputados del PP Luis Venta y Pedro de Rueda. Alex Piña
Medio Rural en Asturias

El PP denuncia a Medio Rural ante el Tribunal de Justicia por ocultar los datos de las batidas de lobos

Luis Venta cree que ese «oscurantismo» vulnera sus derechos como diputado. La consejería opone que no informa «por prudencia en la gestión»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 22:41

Comenta

Desde que el lobo dejó de estar en el listado de especies silvestres de especial protección y en consecuencia pudo reactivar las batidas ... para su sacrificio, la Consejería de Medio Rural evita informar del avance de las mismas. Ni las preguntas de los periodistas, ni las de los ecologistas, ni las de los diputados en la Junta General, ni una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el hemiciclo instando a publicar los datos han provocado que el departamento que rige Marcelino Marcos Líndez ponga aún luz en el asunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  4. 4 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  7. 7

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  8. 8 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  9. 9 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP denuncia a Medio Rural ante el Tribunal de Justicia por ocultar los datos de las batidas de lobos

El PP denuncia a Medio Rural ante el Tribunal de Justicia por ocultar los datos de las batidas de lobos