El PP denuncia a Medio Rural ante el Tribunal de Justicia por ocultar los datos de las batidas de lobos

Desde que el lobo dejó de estar en el listado de especies silvestres de especial protección y en consecuencia pudo reactivar las batidas ... para su sacrificio, la Consejería de Medio Rural evita informar del avance de las mismas. Ni las preguntas de los periodistas, ni las de los ecologistas, ni las de los diputados en la Junta General, ni una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el hemiciclo instando a publicar los datos han provocado que el departamento que rige Marcelino Marcos Líndez ponga aún luz en el asunto.

Así las cosas, Luis Venta, diputado del PP, interpuso el lunes un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por vulneración de sus derechos fundamentales como parlamentario. El diputado considera que este «oscurantismo total» alimenta «dudas sobre la eficacia y la aplicación real del plan» de control de la especie.

En la consejería oponen que «no hay oscurantismo, sino respeto institucional y prudencia en la gestión de un asunto complejo». Interpretan que su posición la ampara la Ley 27/2006 que regula los derechos de información y participación en asuntos medioambientales, cuando admite no suministrar unos datos si están «en curso de elaboración»; el precepto exige concretar cuándo se publicarán los informes.