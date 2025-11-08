El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El diputado Pedro de Rueda, en la estación de ancho métrico de Pravia.
Trenes en Asturias

El PP denuncia que Renfe suprimió en Asturias 1.060 cercanías en dos meses

El 92% de las cancelaciones fueron por «causas técnicas o avería en la infraestructura», revela el diputado Pedro de Rueda

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:26

Renfe registró 803 incidencias en el núcleo de cercanías de Asturias en los meses de julio y agosto, con un balance de 1.060 servicios cancelados ... . Así lo ha denunciado Pedro de Rueda, diputado del PP de Asturias. El parlamentario concretó que solo este miércoles «se produjeron 36 incidencias en el servicio en la red asturiana, en un solo día, que requirieron una decena de transportes por carretera».

