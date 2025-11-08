El PP denuncia que Renfe suprimió en Asturias 1.060 cercanías en dos meses

Renfe registró 803 incidencias en el núcleo de cercanías de Asturias en los meses de julio y agosto, con un balance de 1.060 servicios cancelados ... . Así lo ha denunciado Pedro de Rueda, diputado del PP de Asturias. El parlamentario concretó que solo este miércoles «se produjeron 36 incidencias en el servicio en la red asturiana, en un solo día, que requirieron una decena de transportes por carretera».

Se da la circunstancia de que el 92% de las cancelaciones obedecieron a «causas técnicas o avería en la infraestructura». Se trata de un cajón de sastre que no permite aclarar cuántas supresiones fueron por falta de maquinista y cuántas por no tener trenes disponibles, que son las dos principales fuentes de incidencias. De Rueda lamentó que en Asturias «se anuncian trenes nuevos que no llegan, obras que no empiezan y una gestión que solo se mueve cuando hay elecciones para seguir engañando».

El diputado del PP criticó la «falta de implicación» que observa en el Principado: «Acepta con resignación los incumplimientos de Madrid, sin levantar la voz».