El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad» El partido en Asturias utiliza la IA para parodiar a Barbón y criticar su gestión del peaje del Huerna y su «censura» en las redes sociales

Elena Cuesta Viernes, 31 de octubre 2025, 16:28 | Actualizado 16:49h. Comenta Compartir

El Partido Popular en Asturias eleva el tono de crítica a través de redes sociales lanzando un vídeo en el que parodia a Adrián Barbón y que ha hecho con Inteligencia Artificial.

Los populares han creado un juguete que bautizan como Barbie Charrán y del que dicen que «habla y miente como el de verdad». Lo promocionan como el «regalo estrella de esta navidad».

En el mismo vídeo también se puede ver a Pedro Sánchez caracterizado de Pinocho y haciendo referencia a siete votos que habitualmente necesita en el Congreso.

De Adrián Barbón critican su gestión del peaje del Huerna y su «censura» de comentario en redes sociales.

