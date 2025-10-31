El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»

El partido en Asturias utiliza la IA para parodiar a Barbón y criticar su gestión del peaje del Huerna y su «censura» en las redes sociales

Elena Cuesta

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:28

Comenta

El Partido Popular en Asturias eleva el tono de crítica a través de redes sociales lanzando un vídeo en el que parodia a Adrián Barbón y que ha hecho con Inteligencia Artificial.

Los populares han creado un juguete que bautizan como Barbie Charrán y del que dicen que «habla y miente como el de verdad». Lo promocionan como el «regalo estrella de esta navidad».

En el mismo vídeo también se puede ver a Pedro Sánchez caracterizado de Pinocho y haciendo referencia a siete votos que habitualmente necesita en el Congreso.

De Adrián Barbón critican su gestión del peaje del Huerna y su «censura» de comentario en redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  4. 4 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  9. 9

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  10. 10 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»

El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»